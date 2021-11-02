فاوتشى يشجع على تعاطى الجرعة المعززة للقاح كورونا

قال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بالولايات المتحدة أنتوني فاوتشي وكبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن، إن حالة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في الولايات المتحدة هو بمثابة "حقيبة مختلطة" مع دخول موسم العطلات، وأنه ينبغي على الأمريكيين الحصول على جرعات معززة من اللقاح بمجرد أن يكونوا مؤهلين لذلك.



وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، لم يتم تطعيم أكثر من 64 مليون مواطن أمريكي بالغ ، حيث تستعد إدارة بايدن لمقاومة كبيرة من الآباء والأمهات مع توفر اللقاحات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما هذا الأسبوع.



وقال فاوتشي في مقابلة مع صحيفة ماكلاتشي الأمريكية "إنها حقيبة مختلطة".

وأضاف: "إنني أشعر بالارتياح لتحسن الحالات ودخول المستشفيات والوفيات . ما زلت قلقا من أن لدينا 64 مليون شخص مؤهلين للتطعيم ولم يتم تطعيمهم.



وأضاف "لذلك فإنه شعور متضارب كرد فعل على ما هي عليه الأمور". وقال "من الأنباء السارة إن الأعداد آخذة في الهبوط. إنه لأمر محبط بعض الشيء عندما يكون لدينا الكثير من الأشخاص المؤهلين للتطعيم ولم يتلقوا التطعيم".



وقال إن الذين يتم تطعيمهم يمكنهم التخطيط للاحتفال بالأعياد بشعور أكبر بالحياة الطبيعية.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة، والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، و جلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.