ترامب: بايدن نام خلال مؤتمر المناخ لأنه لا يؤمن بهذه القضية

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن خلفه، جو بايدن، نام خلال أعمال قمة المناخ الأممية في مدينة جلاسكو الإسكتلندية لأنه "لا يؤمن في الحقيقة بقضية التغيرات المناخية".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال ترامب، في بيان: "لم يستطع جو بايدن تحمل الاستماع إلى مثل هذا العدد من التصريحات حول الاحتباس العالمي الكاذب... ذهب بايدن إلى أوروبا للقول إن الاحتباس العالمي أعلى أولوية بالنسبة إليه، ونام فور ذلك أمام أعين العالم برمته، أثناء المؤتمر ذاته".

واعتبر السياسي الجمهوري أنه "لن ينام أبدا أي شخص" خلال مثل هذه الفعالية "في حال وجود تحمس وإيمان حقيقيين بهذه القضية له".

وفي وقت سابق من اليوم خطف الرئيس الأمريكي الحالي اهتمام وسائل الإعلام حيث بدا نائما خلال مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 لأطراف الاتفاقية الإطارية الخاصة بتغير المناخ في غلاسكو.

وأشار صحفيون إلى أن بايدن لم يتمكن من إبقاء عينيه مفتوحتين خلال استماعه إلى كلمة كان يلقيها ناشط حقوق الإنسان، إيدي ندوب، الذي كان يتحدث عن تأثير التغيرات المناخية على حياة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويستخدم كثيرا الرئيس الأمريكي السابق، منافس بايدن في انتخابات 2020، لقب "جو النائم" لتسمية الرئيس الأمريكي الحالي.

وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لم يرشح نفسه لرئاسة الولايات المتحدة من أجل استطلاعات الرأي حوله، مؤكدا أن نتائج الاستطلاعات تعلو وتنخفض كما يحدث مع كل الرؤساء.



وأضاف بايدن - في تصريحات له على هامش قمة العشرين في العاصمة الإيطالية روما تعليقا على تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي مؤخرا، حسب صحيفة "ذا نيويورك بوست" الأمريكية - أنه رشح نفسه من أجل مساعدة الأمريكيين لدعم أعمالهم وتحسين أجورهم وزيادة وظائفهم.



وأشار إلى أنه جاء كذلك من أجل محاربة التغير المناخي والمساعدة في حل الأزمة التي تسببت فيها جائحة كورونا.