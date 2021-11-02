الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يؤكد اهتمام مصر بتطوير قطاع التعليم بمختلف مراحله والبحث العلمى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام مصر بتطوير قطاع التعليم بمختلف مراحله والبحث العلمي، فضلاً عن الارتقاء بالقطاع الطبي، وذلك من خلال السعي لإقامة علاقات الشراكة مع المؤسسات العالمية رفيعة المستوى، بما فيها المؤسسات البريطانية العريقة.


جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم مع الدكتورة جاكي تايلور، رئيسة الكلية الملكية البريطانية للأطباء و الجراحين.


وأشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اللقاء ببروتوكول التعاون مع الكلية الملكية باعتباره من أهم مشاريع التعاون الثنائي بين البلدين، الذي يفتح آفاق تعميق هذا التعاون من خلال تعميم هذه التجربة مع الجامعات و الجهات البحثية البريطانية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى أن هذا التعاون يتيح إنشاء مقر للكلية الملكية للأطباء والجراحين بالقاهرة، إلى جانب تدريب و تأهيل الأطباء وفق أعلى المعايير العالمية، وكذا زيادة المنح الدراسية المقدمة للطلاب المصريين إلى بريطانيا.


وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن رئيسة الكلية الملكية البريطانية أعربت عن اعتزاز الكلية بالتوقيع مؤخراً على بروتوكول التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، من أجل تعزيز جهود الكلية الملكية في دعم التعليم و التدريب و التقييم المهني بالقطاع الطبي في مصر، بما يساعد على اتباع أعلى المعايير الممكنة للرعاية الصحية، مؤكدة على عزم الكلية لاقامة شراكة تعاون ممتدة مع جهات الاختصاص المصرية لنقل الخبرات الأكاديمية و العملية لدي الكلية في القطاع الطبي والرعاية الصحية إلى مصر، وذلك في ضوء ما يلمسونه من جهود الرئيس اللافتة في دفع عملية التنمية و التطوير والبناء في كافة المجالات الأمر الذي يوفر المناخ الواعد لإقامة تلك الشراكة و يعزز من فرص نجاحها.

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