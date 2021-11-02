الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«هيئة الأوقاف»: نمو الأرباح والإيرادات بنسبة 16.7% فى 4 أشهر

الأوقاف
الأوقاف

حققت هيئة الأوقاف المصرية خلال شهر يوليو الماضي صافي أرباح وإيرادات بلغ: (100,052,525) جنيهًا، بزيادة قدرها (11,525,579) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 13% ، وهو أعلى عائد لهذا الشهر في تاريخ هيئة الأوقاف.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان الليلة : في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة العمل على الاستثمار الأمثل لأموال الوقف ودعم الرئيس لكل ما يتصل بتطوير منظومة الأوقاف، حققت هيئة الأوقاف المصرية ستة أرقام قياسية في أربعة أشهر، مؤكدة أن الهيئة حققت في شهر أغسطس الماضي صافي أرباح وإيرادات بلغ : (122,5) مليون جنيه بزيادة قدرها (30,929,832) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام الماضي، وبنسبة زيادة 33,8%، و هو أعلى عائد لهذا الشهر في تاريخ هيئة الأوقاف .

أما في شهر سبتمبر الماضي، فقد حققت الهيئة صافي أرباح وإيرادات بلغ : (141,254,807) جنيه بزيادة قدرها (5,967,172) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام الماضي، وبنسبة زيادة تبلغ 4,4%، وهو أعلى عائد لهذا الشهر في تاريخ هيئة الأوقاف.

كما بلغ إجمالي أرباح وإيرادات الربع الأول (يوليو - أغسطس - سبتمبر2021م) مبلغًا وقدره (363,899,994) جنيهًا ، بزيادة قدرها (48,515,245) جنيهًا بنسبة زيادة تقدر بنحو 15,4% عن نفس الفترة من العام المالي 2020 /2021م ، وبزيادة قدرها (138,514,771) جنيهًا بنسبة زيادة 61.5% عن نفس الفترة من العام المالي 2019 /2020 م.

وفي شهر أكتوبر المنصرم، حققت هيئة الأوقاف صافي أرباح وإيرادات بلغ : (173,637,231) جنيهًا، بزيادة قدرها (28,289,995) جنيهًا بنسبة زيادة قدرها 19.5% عن نفس الشهر من العام الماضي 2020 /2021م ، وزيادة قدرها (51,610,961) جنيهًا بنسبة زيادة قدرها 42.3% عن نفس الشهر من العام المالي 2019 /2020م.

وقالت الهيئة، في البيان، إن إجمالي صافي ما حققته من أرباح وإيرادات الأربعة أشهر (يوليو- أغسطس - سبتمبر - أكتوبر2021م) قد بلغ : (537,537,225) جنيهًا، بزيادة قدرها (76,805,240) جنيهًا بنسبة زيادة قدرها 16.7% عن نفس الفترة من العام الماضي 2020/ 2021م ، وزيادة قدرها (190,125,732) جنيهًا بنسبة زيادة قدرها 54.7% عن نفس الفترة من العام المالي 2019 /2020م.

على مصر الاول وقف السيسي وزارة الأوقاف وزارة عمل عبد الفتاح السيسي الاستثمار الرئيس عبد الفتاح السيسي

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