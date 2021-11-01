قرار مهم من النيابة في واقعة دهس طفل الجيزة

طالبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، الاستعلام عن الحالة الصحية لطفل تعرض لحادث دهس أثناء سيره مع والدته بشارع ممدوح ترك بمنطقة المنيب بالجيزة، الأمر الذي نتج عنه تعرضه لإصابات بالغة؛ تمهيدًا لسؤاله عن تفاصيل الحادث كما أمرت بالتحفظ على إحدى الكاميرات الكائنة بالمكان بعدما تبين أنها رصدت فيديو الحادث.

البداية كانت بتلقّي ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال طفل مصاب بإصابات بالغة وادعاء تعرضه لحادث دهس بشارع ممدوح ترك بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص ومراجعة كاميرات المراقبة تبين قيام قائد سيارة ملاكي كانت متوقفة بأحد الشوارع الجانبية وتحركت فجأة ليسقط الطفل الذي كان يسير رفقة والدته أسفل العجلات مما تسبب في إصابته.

تم التحفظ على قائد السيارة، وتحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة الذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.