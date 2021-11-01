جيهان مرسي: أحقق وصية رتيبة الحفني.. وكسبنا ثقة المطربين بالوطن العربي

أكدت الدكتورة جيهان مرسي، مديرة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، أنها بذلت مجهودًا مُضنيًا خلال التحضيرات الخاصة بالدورة الـ30 التي انطلقت فعالياتها اليوم، للحفاظ على وصية الدكتورة رتيبة الحفني مؤسسة المهرجان، لتخرج في أبهى صورة وتكون لافتة للانتباه حول الوطن العربي بأكمله.

وقالت مرسي إنها نجحت بمشاركة اللجنة التحضيرية للمهرجان والتي تضم الموسيقار حلمي بكر، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الفنان أمجد العطافي، الإعلامي أمجد مصطفى، الإعلامي محمد منير، الشاعر جمال بخيت، الشاعر هاني عبد الكريم، والموسيقار زياد الطويل، في التغلب على كل الصعوبات، واستقطاب نخبة كبيرة من نجوم الطرب من الوطن العربي كله في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد خاصة وسط جائحة كورونا.

شغف نجوم الطرب للمشاركة دليل التميز في أصعب الظروف

وأشارت «جيهان» في تصريحات لـ«الدستور»، أن المهرجان استطاع تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة، إضافة إلى كسبه ثقة المطربين في كافة أنحاء الوطن العربي، الذين رحبوا ووافقوا على المشاركة دون تردد وفي مقدمتهم السيدة ماجدة الرومي التى تحيي حفل الختام، وهذا خير دليل على ريادة مصر وسط شغف نجوم الطرب للمشاركة في الفعاليات، لذا أشعر بالفخر لاستكمال مسيرة الدكتورة رتيبة الحفني، وأسعى لتنفيذ وصيتها وأتحمل مسئولية كبيرة بتولى إدارة المهرجان منذ رحيلها عام 2013، من أجل الحفاظ على الريادة الفنية.

وتابعت: «اكتسبت خبرات كثيرة من الدكتورة إيناس عبد الدايم على مدار السنوات الماضية أثناء توليها رئاسة الأوبرا، حتى أن تولت منصب وزيرة الثقافة لم تبخل علينا بشيء، مشددة على أن المهرجان يمثل إحدى وسائل القوى الناعمة التي تساهم فى الحفاظ على مكانة مصر بالعالم».

انطلاق الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية

وكانت قد انطلقت الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية، مساء اليوم الاثنين بحضور عدد كبير من الوزراء والفنانين والاعلاميين، على رأسهم الدكتورة إيناس عبد الدايم، التى افتتحت الفعاليات، على مسرح النافورة بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس الأوبرا المصرية، والدكتورة جيهان مرسي مديرة المهرجان.

وكان في بداية الحاضرين لحفل الافتتاح من الوزراء الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين، والدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة.

وتستمر فعاليات المهرجان لمدة 15 يوما حتى منتصف نوفمبر الجاري، وهذا العام، الدورة مهداة إلى روح كل من الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر، وتضم ليالي المهرجان هذا العام، 33 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة 101 فنان من 10 دول عربية هي مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان وتقام على 6 مسارح بثلاث محافظات القاهرة «النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية»، محافظة البحيرة في اوبرا دمنهور ومحافظة الاسكندرية بمكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة.