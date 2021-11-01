رئيس جامعة الأزهر يفتتح دورى كرة القدم للطلاب

افتتح الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بالجامعة، دوري كرة القدم للكليات الذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، برئاسة عادل بكر، مدير عام رعاية الطلاب.

ولدى وصوله إلى أرض الملاعب قام الطلاب بتحية رئيس الجامعة ونوابه، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية، وقام فضيلة رئيس الجامعة بتوزيع الهدايا الرمزية على الطلاب، وعلى الفور أعطى شارة بدء المباراة، التي كانت بين فريقي: كلية الطب " د" وكلية التربية "ب" ، وتابع رئيس الجامعة المباراة، وأشاد بمستوى طلاب الجامعة المشاركين في دوري كرة القدم، مؤكدًا أن طلاب الجامعة يتميزون بالأخلاق الطيبة والروح الرياضية التي تسود بينهم جميعًا.