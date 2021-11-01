الإثنين 01 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم الغربية يتابع سير العملية داخل مدارس شرق المحلة

جولة وكيل تعليم الغربية
جولة وكيل تعليم الغربية

 قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، يرافقه هاني مجاهد، مدير عام الإدارة التعليمية بشرق المحلة، بزيارة مدرسة عبد الفتاح الجعفراوي للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية، لليوم الثاني على التوالي، وذلك للاطمئنان إلى تواجد السادة مديري المراحل وموجهي المواد الأساسية للقيام بالتدريس لطلاب الصف الثالث الإعدادي، بناءً على متابعة وكيل الوزارة أمس للمدرسة من جراء شكوى أولياء الأمور بعجز 4 معلمين، وقيام الأخصائيين ومدير المدرسة بالتدريس، واطمأن وكيل الوزارة خلال المتابعة اليوم إلى سير الدراسة داخل المدرسة بصورة طيبة، وسد العجز في المواد الأساسية، وزوال كافة المشكلات.

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وخلال المتابعة وجه وكيل الوزارة الشكر لكل من، رضا عبد العزيز السيد، معلم خبير مدرس فصل، ووليد زاهر عبد الرازق، معلم رياضيات، ومحمد رشاد القناوي، معلم لغة عربية، على جهدهم المتميز داخل المدرسة وتفاعل الطلاب معهم داخل الفصول. 

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واستكمل وكيل الوزارة جولة المتابعة إلى عدد من مدارس إدارة شرق المحلة التعليمية، حيث توجه إلى مدرسة الشيخ مطاوع الابتدائية بالبنوان، وقام بالاطمئنان إلى سير العملية التعليمية داخل المدرسة، وقدم الشكر لمعلمات رياض الأطفال بالمدرسة على جهدهم المتميز داخل الرياض/ كما قدم الشكر لمدير المدرسة على الجهد المبذول داخل المدرسة.

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ثم توجه "حسن" إلى مدرسة البنوان الابتدائية المشتركة، وتلاحظ انضباط المدرسة، وتفعيل الأنشطة بداخلها، والتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية، وقدم الشكر لمدير المدرسة لجهده المتميز داخل المدرسة، وتعاون الجميع في انضباط العملية التعليمية. 

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واختتم وكيل الوزارة جولة المتابعة بمدرسة الدكتور عبد المحسن البيلي الإعدادية المشتركة، وتلاحظ انضباط المدرسة، وسير العملية التعليمية بشكل جيد، وقدم وكيل الوزارة الشكر لمعلمي التربية الرياضية بالمدرسة على جهدهم المتميز في العمل. 

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رافق وكيل الوزارة خلال الزيارة، محمد حمودة، مدير أمن المديرية.

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وكيل تعليم الغربية محافظة الغربية إدارة شرق المحلة التعليمية للاطمئنان إلى تواجد السادة مديري المراحل مدرسة عبد الفتاح الجعفراوي للتعليم الأساسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

طه الذى رأى

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