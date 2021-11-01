الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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«هقاوم كل روح شريرة».. مى كساب تتحدث عن أسوء فترات حياتها

مى كساب
مى كساب

كشفت الفنانة مى كساب عن مرورها بمرحلة صعبة بها خلال الأيام الماضية، مؤكدة أنها راضية تمام الرضا على كل ابتلاء وكل مشكلة وضعت فيها.

ونشرت مي كساب عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة من حكاية "عقبال عوضك"من مسلسل "زي القمر"، وعلقت عليها قائلة: "الكام يوم اللي فاتوا كانوا أطول مدة أقعدها لوحدي في حياتي، وباعترف شفت الحقيقة الكاملة، حقيقة نفسي حقيقة كل حاجة حواليها، وعرفت قيمة كل حاجة، وندمت على كل لحظة ظلمت فيها نفسي أو ظلمت حد من اللي بحبهم وبيحبوني، اللي بتكتب دلوقتي مي بس بتاعة 2010، بس بمخ العشرين سنة اللي اشتغلت فيهم ونجحت وأخفقت بسبب ظروف وأوضاع اتفرضت عليا".

وأضافت: "بس الحمد لله راضية تمام الرضا على كل ابتلاء وكل مشكلة اتحطيت فيها، لأن في الآخر ربنا سبحانه وتعالى كان بيحلها لي في الآخر عشان أقدر نعمه، أنا عدى عليا 11 سنة صعبين جدا، يمكن القريبين مني عارفين أنا استحملت إيه وواجهت إيه، أنا مسحت كل لحظة مش عاوزة أشوفها تاني عشان بتفكرني أني كنت مش أنا، وسببت كل لحظة وكل عمل وكل صورة بتعبر عني وعن اللي جوايا، وعن أكتر حاجات مأثرة جوايا كفنانة وكإنسانة، ومسحت كل صوري العائلية ولو إن دي مش أنا لحد ما أرجع أنا وأسجل لحظاتي الحلوة مع عيلتي الجميلة، أكبر نعمة من رب العالمين، جوزي وأولادي وأهلي وأصحابي وزملائي رفاق الرحلة الأوفياء الصادقين، السند والضهر اللي خلاني أعرف أعدي الـ 11 سنة دول".

مي تابعت: "بعترف عقبال عوضك كان عوضي الفني والإنساني بعد صبر 11 سنة، حبيت أفضفض معاكم، وأطلع اللي في قلبي عشان دي أنا، بأحكي اللي جوايا عشان نيتي بتكون إن اللي مريت بيه يكون مفيد لغيري ويتعلم منه حاجة تأثر فيه وتغيره للأحسن، وبإذن الله العلي الكريم أنا هارجع أنا، وهحارب وأقاوم كل روح شريرة وكل طاقة سلبية أثرت عليا في السنين اللي فاتت، وربنا يقدرني وأكون إنسانة صالحة وفنانة صاحبة رسالة وأكون خير في الدنيا، بحبكم من قلبي وحقيقي حبكم ليا هو الحياة".

الأيام طاقة انستجرام القمر مسلسل زي القمر الأيام الماضية الفنانة مي كساب ولادي

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