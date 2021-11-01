الإمارات تقدم 22.6 ألف جرعة من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الإثنين، تقديم 22.662 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان إن مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الإثنين يبلغ نحو 21,172,758 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 214.07 جرعة لكل 100 شخص.

وأوضح البيان أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.

كورونا حول العالم

وفي سياق آخر ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 247 مليونا و464 ألفا و37 مصابا، حتى السابعة من صباح الإثنين 1 نوفمبر 2021.

وبلغ عدد المتوفين جراء الوباء 5 ملايين و14 ألفا و985 حالة، فيما تعافى 224 مليونا و136 ألف حالة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الإثنين، تسجيل 92 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد ارتفاعا من 71 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 59 من الإصابات الجديدة محلية ارتفاعا من 48 إصابة قبل يوم.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 24 ارتفاعا من 23 قبل يوم . ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 97243 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين في بيان يوم الأحد تقريرا للمخابرات الأمريكية (CIA) بشان نشأة جائحة كوفيد-19 بأنه غير علمي وليس له أي مصداقية.

وكان هذا التقرير الذي رُفعت عنه السرية قد قال إن نظرية أن كوفيد -19 نشأ في مختبر "منطقية".

وأعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 1446 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و89 وفاة يوم الأحد، ما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و807211 إصابة والوفيات إلى 288365 منذ بدء الجائحة.

ويقول المسؤولون إن من المرجح أن الأرقام الرسمية لا تمثل سوى عدد قليل جدا من إصابات ووفيات كوفيد-19 نظرا لعدم إجراء اختبارات على نطاق واسع.