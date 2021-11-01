الإثنين 01 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الدولار يتمسك بمكاسبه وسط تركز الأنظار على بنوك مركزية

الدولار
الدولار

تمسك الدولار بمكاسبه مقابل عملات رئيسية أخرى اليوم الإثنين، وذلك بعد أن سجل أكبر ارتفاع يومي له في أكثر من أربعة أشهر، إذ انحسرت التوقعات المتشائمة لصناديق التحوط قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا الأسبوع بشأن السياسة.
يشهد هذا الأسبوع تركيزا كبيرا على السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا، إذ من المتوقع على نطاق
واسع أن يعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي عن تقليص التحفيز، وهو العامل الذي أدى إلى ارتفاع الدولار في الأسابيع الأخيرة.
لكن بيانات التضخم المتسارعة دفعت بعض البنوك الاستثمارية مثل جولدمان ساكس إلى تقديم الموعد الذي تتوقعه لرفع المجلس سعر الفائدة إلى وقت مبكر من يوليو 2022، مقارنة بالربع الثالث من 2023 قبل ذلك.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، وسجل 94.161، ليكون بالقرب من ذروة بلغها يوم الجمعة عند 94.302، وهو مستوى لم يشهده منذ 13 أكتوبر.
وانخفض الدولار الاسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.7498 دولار أمريكي، مواصلا تراجعه عن أعلى مستوى في أربعة أشهر تقريبا عند 0.75555 دولار أمريكي الذي سجله الأسبوع الماضي.
واستقر اليورو عند 1.15605 دولار، ليبقى قريبا من المستوى الذي بلغه يوم الجمعة عند 1.1535 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 13 أكتوبر.

وفي سياق متصل، حوم الدولار قرب أضعف مستوياته في شهر مقابل العملات الرئيسية، الاسبوع الماضي، تحت تأثير قوة اليورو فيما يراهن المتعاملون على زيادة أسعار الفائدة الأوروبية، كما أدى ارتفاع الأسهم إلى تقلص الطلب على الأصول الأكثر أمانًا.
وهبط الدولار النيوزيلندي وسط تراجع في ثقة المستهلكين، بينما ارتفعت العملة المشفرة إيثر إلى مستوى قياسي.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى من بينها اليورو، بنسبة 0.1 بالمئة إلى 93.462، لكنه ظل قريبًا من أدنى مستوياته المسجلة أمس الخميس عند 93.277 وهو مستوى لم يهبط إليه منذ 27 سبتمبر .
 

دولار الامريكية بريطانيا مؤشر الدولار عملات

رئيس التحرير

وائل لطفي

طه الذى رأى

الأكثر قراءة

اعتدى على حرمة الحياة الخاصة.. حيثيات حبس «السبكي» بسبب مشهد من فيلم «الفرح»

«من اليوم الأول إلى الأخير».. تفاصيل أجندة قمة «جلاسكو» التي يحضرها الرئيس السيسي

صدور ثلاثية «الله والرسول والقرآن في مصر» لـ محمد الباز بمعرض الكتاب 2022

أول رد من كهربا بعد اتهام موسيمانى له بتسريب أخبار الأهلى

بشرى للمنتظرين.. هل تم تحديد موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية ؟

السيسي وبايدن وماكرون يلقون كلمات بالشق رفيع المستوى من «قمة المناخ»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حروب «بلاك شادو» الإيرانية و«سايبرسيرف» الإسرائيلية

محمود خليل

«عصفور المجذوب» والعقل الشعبى «المنجذب»

ماجد حبته

تغير المناخ.. مخاوف وطموحات

جمال-أسعد

مصر بلا طوارئ

القس. رفعت فكرى

مشروع قومى لمواجهة الخرافات

ماجدة الجندى

أيام برائحة «الياسمين»

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. صور متجددة

ماجد حبته

الكونجرس.. والكلاب!

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

"ثلاثة أهداف".. لماذا تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تقوية الاقتصاد الفلسطيني؟

حكاية آخر يهودية فى أفغانستان: تزوجت مسلماً وهربت إلى ألبانيا

إسرائيل تبحث تلقيح الأطفال بداية من عمر 5 سنوات ضد «كورونا»