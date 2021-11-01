الإثنين 01 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بانتحال صفة محصل كهرباء لسرقة الشقق بالمطرية

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة المطرية اليوم الاثنين، بحبس شخص لاتهامه بانتحال صفة محصل كهرباء لسرقة الشقق السكنية 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فى القبض على شخص انتحل صفة محصل كهرباء لسرقة الشفق السكنية بأسلوب كسر الباب بمنطقة المطرية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم) باكتشافها سرقة (مبلغ مالى - هاتف محمول - جهاز تابلت) من داخل الشقة سكنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بقيامه بانتحال صفة "محصل كهرباء" من خلال قيامه بالمرور على الوحدات السكنية لإيهام قاطنيها بقراءة عدادات الكهرباء.

وأضاف أنه فى حال تأكده من خلو الوحدة السكنية من قاطنيها يقوم بكسر باب الشقة باستخدام مفك معدنى والاستيلاء على ما بداخلها من محتويات، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "انتحال الصفة".

كما اعترف بارتكاب (3) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاد ضبط هاتفان مستولى عليهما بمسكنه، كما أمكن ضبط باقى المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة)، وأضاف بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التي قررت حبس المتهم.

حبس سرقة ضبط محصل كهرباء المطرية النيابة

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وائل لطفي

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