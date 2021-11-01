الإثنين 01 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الإفتاء تجيب.. ما حكم قراءة الفاتحة ووهب ثوابها لأكثر من متوفي؟

الإفتاء
الإفتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه، «هل يلزم قراءة الفاتحة أو غيرها من سور القرآن الكريم لكل متوفًى على حدة، أم يمكن إهداؤها للجميع دفعة واحدة؟»، وأجابت الإفتاء على السائل عبر صفحتها على «فيسبوك»، قائلة: «إنه لا مانع شرعًا من قراءة الفاتحة وهبة ثوابها للميت، سواء كان ذلك لكل ميت على حِدَة، أو لعدة أموات مرة واحدة؛ فكل ذلك جائز، والثواب في الحالتين كامل غير منقوص».

يأتي ذلك ضمن حملة «اعرف الصح» التي أطلقتها دار الإفتاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتشمل موضوعات متنوعة منها (الأخلاق - العبادات - المعاملات - الأسرة - تصحيح فتاوى التطرف والتشدد والإرهاب).

دار الافتاء المصرية قراءة الفاتحة سور القرآن فيسبوك قراءة الفاتحة وهبة ثوابها للميت

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