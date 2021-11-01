إسرائيل تبحث تلقيح الأطفال بداية من عمر 5 سنوات ضد «كورونا»

تبدأ إسرائيل، اليوم الإثنين، السماح بدخول السياح إليها بشرط تلقيهم جرعتي لقاح مضاد لكورونا وإبراز تصريح صحي.

وسيتعين على شركات الطيران ضمان استيفاء المسافرين القادمين للشرطين، وفقًا لهيئة البث الإسرائيلي.

وسجلت إسرائيل تراجعًا كبيرًا في معدلات الإصابة بكورونا خلال الفترة الماضية، بعدما أصبحت في نهاية يوليو الماضي أول دولة في العالم تعطي جرعة ثالثة من لقاحات كورونا لسكانها لتعزيز الأجسام المضادة لديهم.

في غضون ذلك، تناقش لجنة التطعيمات ضد كورونا الخميس المقبل جدوى إعطاء اللقاح للفئة العمرية من الخامسة وحتى الحادية عشرة، في ظل انخفاض المنحنى الوبائي .

وقال رئيس نقابة أطباء صحة الجمهور البروفيسور حاجاي ليفين إن إدارة الغذاء والدواء الامريكية قبلت توصية بعدم تطعيم هذه الفئة العمرية إذا طرأ تراجع على انتشار العدوى.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.