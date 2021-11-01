الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تجديد حبس تاجران مخدرات حازا 100 طربة حشيش بالإسكندرية

حبس تاجران مخدرات
حبس تاجران مخدرات

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، تجديد حبس تشكيل عصابي، مكون من فردين، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 100 طربه حشيش بقصد الاتجار بها علي عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية"  مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العامرية، تخصصا في الإتجار فـى المواد المخدرة متخذان من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى وترويجه على عملائهما.

على الفور تم تقنين الاجراءات القانونية اللازمة وعمل كمين واستهدافهما والقي القبض عليهما حال إستقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتفين للإتصال بعملائهما، وتقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 700٫000 ألف جنيه تقريبًا، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

مخدرات المواد النيابة الإسكندرية مدير عمل رامي

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