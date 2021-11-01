سعر اليورو اليوم الإثنين لدى البنوك المصرية

تراجع جديد شهده سعر اليورو للبيع والشراء لدى البنوك، أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين الموافق 1/ 11/ 2021، وسط استقرار أسعار معظم العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية مع بداية الأسبوع الجارى.



سعر اليورو اليوم الإثنين 1-11-2021



وتراوح سعر شراء اليورو فى مستهل تعاملات اليوم الإثنين 18.04 جنيه و18.2245 جنيه، بينما تراوح سعر بيع اليورو ما بين 18.398 جنيه لـ 18.422 جنيه، حيث تراجع سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى من 18.1490 جنيه لـ 18.1052 جنيه، وتراجع سعر البيع من 18.2686 جنيه لـ 18.2245 جنيه ، وتراجع سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر للشراء من 18.115 جنيه لـ 18.0423 جنيه ، كما تراجع سعر البيع من 18.4032 جنيه لـ 18.3985 جنيه، وفيما يخص سعر اليورو "تحويل" تراجع سعر الشراء من 18.1212 جنيه لـ 18.0477 جنيه وتراجع سعر البيع من 18.4032 جنيه لـ 18.3984 جنيه.



وانخفض سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري من 18.1158 جنيه لـ 18.0423 جنيه، وارتفع سعر البيع من 18.3796 جنيه لـ 18.3985 جنيه، بينما تراجع سعر اليورو "تحويل" من 18.1158 جنيه لـ 18.0423 جنيه للشراء، وارتفع من 18.3796 جنيه لـ 18.3985 للبيع.



فيما بلغ سعر شراء اليورو لدى بنك الإسكندرية 18.04 جنيه للشراء، كما بلغ سعر البيع 18.422 جنيه ، وسجل سعر اليورو لدى البنك التجاري الدولي 18.0654 جنيه للشراء، 18.4219 جنيه للبيع.

يشار إلى أن معدل التضخم واصل ارتفاعاته فى دول منطقة اليورو خلال شهر أكتوبر ليصل إلى أعلى مستوياته في 13 عاما، حيث ارتفع المعدل في 19 دولة إلى 4.1% في أكتوبر، مقابل 3.4% في الشهر السابق ومتجاوزا توقعات عند 3.7%، كما بلغ معدل نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 2.2 % خلال الربع الثالث مقابل 2.1 % في الربع الثاني من العام نفسه.



كان البنك المركزي الأوروبي قد قرر فى اجتماعه الخميس الماضى، الإبقاء على معدل الفائدة عند أدنى مستوى على الإطلاق بنسبة صفر %، كما أبقى على سياسة التخفيف النقدي على الرغم من ارتفاع معدل التضخم، إلى 3.4% في سبتمبر الماضي على أساس سنوي مقارنة بالمعدل المستهدف من قبل البنك والبالغ 2%.