«ارتدى نقابا لمواعدة فتاة».. ضبط شاب تحرش بطالبات فى حمامات مدرسة بالفيوم

ضبطت إدارة مدرسة الغرق الثانوية التجارية بنات التابعة لإدارة إطسا التعليمية في الفيوم، شابا انتحل صفة سيدة بعد أن ارتدى نقابا ووقف في إحدى الحمامات للتحرش بالطالبات.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بضبط عاطل تنكر في زي سيدة منتقبة، ويرتدي جلبابا أسود ونقابا، وبسؤال المتهم أقر بارتدائه ملابس نسائية ونقاب، وذهب للمدرسة متنكراً لرؤية طالبة تجمعه بها علاقة عاطفية ورفض ذكر اسمها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الموضوع.