الأحد 31 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائب التنسيقية يتقدم بطلب إحاطة حول أزمة شهادات التعليم المفتوح

عماد خليل
عماد خليل

تقدم عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة لوزير التعليم العالى بخصوص شهادات التعليم المفتوح والمشاكل التي يعانى منها خريجو البرنامج.

وقال نائب التنسيقية في طلبه إن وزارة التعليم العالي غيرت مسمّى الشهادات إلي شهادة التعليم المدمج أو شهادة مهنية ولكن خريجي 2020 لم يحصلوا علي الشهادة حتي الآن، مضيفًا أن هناك تخبطًا كبيرًا لعدد من الخريجين ولذلك يجب على الوزارة أن تحدد مصير الآلاف من الخريجين والملتحقين بالبرنامج، مطالبًا بإحالة الطلب إلي لجنة التعليم.

النائب عماد خليل مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين شهادات التعليم المفتوح نائب التنسيقية

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