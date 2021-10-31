أمين «حماة الوطن» بأسوان يتفقد تنمية بحيرة السد العالي

زار ياسين عبد الصبور، الأمين العام لحزب حماة الوطن بأسوان، عضو مجلس النواب السابق، هيئة تنمية بحيرة السد العالي وجامعة أسوان، بناءً على توجيهات الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، بحل وإنهاء طلبات المواطنين والتواصل المباشر مع المسئولين.

واستعرض الأمين العام للحزب بأسوان، مع سيد جاد الرب رئيس هيئة تنمية بحيرة السد العالي، طلبات موظفين وعاملين بشأن التسويات والدرجات، وأخرى تخص النقل من جهة لأخرى.

وتابع عبد الصبور مع رئيس جامعة أسوان حلول تظلمات طلاب وطلبات بخصوص نقل السكن الجامعي، وأخرى للنقل من جامعة لأخرى ودبلومات.

في السياق، بحث عبد الصبور عدداً من مشكلات المواطنين، تخص قطاع التمريض وتظلمات الطلاب والطالبات، إلى جانب طلبات بعض الشباب الراغبين في إقامة مشروعات استثمارية وخدمية، فضلًا عن المعوقات التي تواجه أهالي كركر.