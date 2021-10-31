نضال الشافعى يستعد لاستئناف تصوير «شارع 9» الشهر المقبل

يستعد الفنان نضال الشافعي لاستئناف تصوير مسلسل “شارع 9” خلال الشهر المقبل، والذي يخوض بطولته بمشاركة الفنانة رانيا يوسف، المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني.

وترعض نضال الشافعي لوعكة صحية شديدة خلال الفترة الماضية ما جعل صناع المسلسل يأجلون تصوير مشاهده ويستأنفون تصوير المشاهد التي لا تتطلب وجود نضال لحين تماثله الشفاء، ليعود بعد ذلك ويصور كافة مشاهدة في آن واحد استعدادًا لعرض العمل خلال الفترة المقبلة.

تمتد أحداث المسلسل إلى 45 حلقة، وتدور معظم أحداثه داخل شقة في حي المعادي، وذلك في إطار اجتماعي رومانسي يحتوي على جانب من التشويق، والغموض الذي يسببه اختفاء ابنة رجل أعمال، لتكون مهمته البحث عنها في محاولة لكشف أسباب الاختفاء، ويشارك في بطولته رانيا يوسف، نرمين الفقي، أحمد سلامة، أحمد الدمرداش، ياسر علي ماهر، هدي الاتربي، تأليف حسين مصطفي محرم، وإخراج محمد عبد الخالق.

في سياق مختلف، يشارك نضال الشافعي في حكاية 90 يوم من حكايات مسلسل ورا كل باب والتي تعرض حاليًا من السبت إلى الأربعاء على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة التاسعة مساء كما يتم عرضها علي منصة Watch it.

ويواصل المخرج أحمد صالح مونتاج حلقات المسلسل النهائية بالتزامن مع عرض أولى حلقات الحكاية التي تتكون من 5 حلقات فقط وانتهى طاقم عمل حكاية “90 يوم” من تصوير المشاهد النهائية للحكاية أمس الأول ورفع المخرج شعار فركش.

وطرحت الشركة المنتجة للعمل مؤخرا البوستر الدعائي للحكاية وتصدر أبطال الحكاية جميعهم البوستر الدعائي للعمل.

تدور أحداث حكاية “90 يوم” حول خلاف بين زوجين يؤدي إلى الانفصال هما نضال الشافعي، ودنيا عبد العزيز، ويحدث أزمة لأم الزوجة وأخوها وهما ميمي جمال وهشام إسماعيل، ويتدخل أب وأم الزوج لحل هذا الخلاف الذي يجسدهم أحمد حلاوة وعفاف رشاد».