تكافل وكرامة لا يمنح للعاطلين و4.3 مليون جنيه تعويضات.. أبرز أنشطة التضامن الأحد

أجرت وزارة التضامن عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الماضية، نستعرضها في السطور التالية:

وزيرة التضامن: مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن الوزارة تبنت سياسات جديدة للحماية الاجتماعية تواكب المرحلة التنموية التي تعيشها الدولة الآن، حيث تعمل الوزارة على العديد من البرامج لاستهداف الفقر متعدد الأبعاد.

«التضامن»: 4.3 مليون جنيه لـ123 مضارًا بحريق معرضى بورسعيد وطيبة فى سوهاج

أضاف وزيرة التضامن أنه نظرًا لكبر حجم الخسائر الناجمة عن حادث حريق باكيات معرضي بورسعيد وطيبة بمحافظة سوهاج منتصف شهر يوليو الماضي، تم تيسير الأمور وقواعد الصرف العاجلة لحالات الكوارث والنكبات العامة والفردية.

«التضامن»: دعم تكافل وكرامة يبلغ 500 جنيه ولا يمنح للعاطلين

أكدت وزارة التضامن أن حملة "بالوعي مصر بتتغير" تستمر حتى 24 نوفمبر المقبل، وذلك بعد أن تم إطلاقها 10 أكتوبر الماضي ببني سويف، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

وزيرة التضامن: الدعم النقدى لطفلين فقط لتحقيق العدالة بين الأسر

أكدت وزيرة التضامن أن الدولة تقدم دعمًا نقديًا لطفلين فقط فى كل أسرة، وإذا أنهى أحد الطفلين مرحلة التعليم الثانوى لا يتم دعم طفل ثالث في نفس الأسرة بدلًا منه، حتى يمكن للدولة أن تقدم الدعم لطفلين آخرين في أسرة أخرى، بما يحقق العدالة بين الأسر المستحقة للدعم.

وزيرة التضامن تؤكد متابعة وتطعيم الأطفال فى الحضانات

قالت نيفين إن الوزارة تتابع الأطفال فى الحضانات وتغذياتهم، كما تتم متابعة حصولهم على التطعيمات الأساسية، ومتابعة إذا كان الطفل يعانى من أى صعوبات في التعلم، ولو ظهرت عليه علامات أى نوع من الإعاقات أو بوادر أى مشكلة صحية تكتشفها الحضانة مباشرة، وبالتالي تساعد الأم على تنشئة الطفل.