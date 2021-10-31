ميرفت أمين لـ«الدستور»: سعيدة بتريند «حكايتي مع الزمان» وأحمد الله على النجاح

قالت الفنانة القديرة ميرفت أمين إنها لا تزال في لوكيشن تصوير أحداث مسلسل "حكايتي مع الزمان" الذي يأتي ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، مؤكدة أنها لم تشاهد الحلقة الأولي من العمل، بسبب إنشغالها في التصوير، لكن تتابع ردود الأفعال من خلال المكالمات الهاتفية الذي تصلها بين حين وآخر من المقربين منها.

أعربت ميرفت، لـ"الدستور"، عن سعادتها عند تصدر التريند منذ عرض أولى حلقات المسلسل، وأن رواد مواقع التواصل يشاركون مشاهد من العمل عبر حساباتهم الشخصية، مؤكدة أنها تعاقدت على المسلسل نظراً للقضية المهمة التي يناقشها.

وتواصل قناة دي إم سي عرض أعمالها الدرامية المختلفة ومنها “إلاّ أنا” حكاية “حكايتي مع الزمان”، والتي تقوم ببطولتها ميرفت أمين، حيث تعرض الحلقة الثانية، الأحد، على شاشة DMC في الثامنة مساءً.

وتعرض حكاية “حكايتي مع الزمان” من مسلسل إلا أنا يوميًا من السبت إلى الأربعاء الساعة الثامنة مساءً عبر قناة Dmc، أما إعادة الحلقة الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، والساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، بينما يعرض المسلسل على شاشة Dmc دراما، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، والإعادة الساعة التاسعة صباحاً، والساعة الرابعة عصرًا.