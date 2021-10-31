الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر تشارك افتراضيًا في دورة المجلس التنفيذي للألكسو

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريرًا مقدمًا من الدكتور غادة عبد البارى الأمين العام للجنة وممثل جمهورية مصر العربية بالمجلس التنفيذي  للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" حول مشاركة مصر (افتراضيًا) في أعمال الدورة الخاصة الحادية عشر للمجلس التنفيذي للألكسو، بمشاركة الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة، وهاني بن مقبل المقبل رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة.

وأوضح التقرير أن الهدف من الدورة هو مناقشة مقترح إنشاء مجلس للوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم والمهام المنوطة به، والذي صدر مقترح بإنشائه في سبتمبر 2021 عن مجلس جامعة الدول العربية الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية (108) على المستوى الوزاري.
وأشار التقرير إلى قرار المجلس التنفيذي للألكسو في دورته الخاصة الـ11 تبنى الوثيقة الفنية المقدمة من الإدارة العامة للألكسو إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فضلاً عن التأكيد على أن الألكسو مختصة بالمجالات التربوية والثقافية والعلمية بالتنسيق مع جامعة الدول العربية، وكذلك التأكيد على إدارة الألكسو ضرورة الاستمرار في تطوير إدارتها الفنية المختصة.

وشارك فى فعاليات الدورة، محمد خير عبد القادر الوزير المفوض مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية،  ومراد محمودي أمين المجلس التنفيذي والمؤتمر العام للمنظمة، وأعضاء المجلس التنفيذي من الدول الأعضاء بالمنظمة.

جدير بالذكر أن منظمة الألكسو ينتمى لها 22 دولة، ويتألف هيكلها التّنظيمي من: 

1- الهيكل التشريعي: يتمثل في المؤتمر العام (ينعقد مرة كل سنتين)، والمجلس التنفيذي (يعقد ثلاثة اجتماعات عادية على الأقل خلال كل دورة مالية). 

2- الهيكل التنفيذي: يضم المدير العام ( ينتخبه المؤتمر العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة )، والمدير العام المساعد.
3- الهيكل الفني والإداري ويشمل: مكتب المدير العام – أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام – إدارة التربية - إدارة الثقافة -إدارة العلوم والبحث العلمي – إدارة المعلومات والاتصال – إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
4- الأجهزة الخارجية: معهد البحوث والدراسات العربية (القاهرة)، معهد المخطوطات العربية (القاهرة)، مكتب تنسيق التعريب (الرباط)، معهد الخرطوم الدولي للغة العربية (الخرطوم)، المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر (دمشق).

وزير التعليم التعليم العالي الدول العربية الوطن رئيس المجلس العربي وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار جمهورية مصر العربية الدكتور خالد عبدالغفار التعليم العالي والبحث العلمي المجالات

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