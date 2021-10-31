«الحب في الطريق العام».. فيلم قصير من إخراج سعيد الحربي قريبا

يستعد الممثل والمخرج سعيد الحربي، لإخراج فيلم قصير بعنوان «الحب في الطريق العام»، ويعمل حاليا على اختيار فريق العمل، ومن المقرر أن يشارك به في العديد من المهرجانات الدولية والمحلية.

يتناول الفيلم قصة شاب وفتاة عاشا قصة حب في الشوارع والميادين العامة، دون أن يهتموا بمن حولهم أو من انتقادات وجهت لهم من قبل المارة، اعتبارا منهم أن الحب حياة، وبدونه تتوقف الحياة عن الاستمرار.

الفيلم بطولة مجموعة من النجوم الشباب، الذين خاضوا العديد من الأعمال الفنية، و جاري في الوقت الحالي عرض العمل عليهم وقراءته لتحديد موقفهم من المشاركة فيه من عدمه.

ويفاوض المخرج سعيد الحربي، الفنان باسم سمرة للظهور كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم.