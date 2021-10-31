صحيفة: أسوأ موجة فيضانات تضرب واشنطن وانقطاع كامل للتيار الكهربائي

أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن الولايات المتحدة تشهد موجة جديدة من الفيضانات والأمطار، بعد أن هبت عاصفة ممطرة مترامية الأطراف امتدت من ديلاوير إلى ميسوري في منطقة واشنطن يوم الجمعة، مما أدى إلى أسوأ فيضانات ساحلية شهدتها المنطقة منذ سنوات.

وتابعت أن مدينة الإسكندرية القديمة سجلت أعلى موجة فيضانات لها منذ أن ضرب إعصار إيزابيل المنطقة في عام 2003، وثالث أعلى موجة على الإطلاق، والتي نتجت عن المد والجزر والفيضانات الساحلية، بالإضافة إلى الرياح القادمة من الجنوب الشرقي والتي تدفع المياه إلى خليج تشيسابيك ونهر بوتوماك.

وأضافت أنه في ولاية ماريلاند، أعلن الحاكم لاري هوجان حالة الطوارئ على طول شواطئ تشيسابيك وبوتوماك والساحل.

وقال هوجان، إن العاصفة المطيرة “من المحتمل أن تكون أكثر ضررًا، إننا نتخذ هذا الإجراء لجلب جميع موارد الدولة اللازمة للعمل، ومساعدة السلطات القضائية المحلية في جهود الاستجابة الخاصة بهم”.

وأوضحت الصحيفة أنه تم نشر تحذيرات الرياح والفيضانات من قبل خدمة الأرصاد الجوية الوطنية، وتم رفع التحذيرات من العواصف في الخليج، حيث هبت رياح سرعتها تتراوح من 30 إلى 40 ميلا في الساعة في جميع أنحاء المنطقة ووصلت السرعة الى حوالي 50 ميلا في الساعة بالقرب من الخليج وساحل المحيط الأطلسي.

وأشارت إلى أن مزيج الرياح والأمطار تسبب في العديد من مشاكل اليوم، فتحت سماء قاتمة، تم الإبلاغ عن اضطرابات في الكهرباء في جميع أنحاء المنطقة وانقطاع كامل للخدمة في مناطق متعددة، حيث سقطت الأمطار الغزيرة، مما أدى إلى وجود أنهار على جانب الرصيف.

وتابعت أنه تم إغلاق 3 مدارس عامة في ماريلاند -مقاطعات بالتيمور وتشارلز وآن أروندل- بسبب الطقس القاسي، كما أغلقت مدارس برنس جورج وسانت ماري كاونتي أبوابها مبكرًا.

وأضافت أنه كانت هناك أيضًا فيضانات في حوض المد والجزر في واشنطن، وعلى طول قناة واشنطن في الجنوب الغربي.