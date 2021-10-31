سياسي إيطالي: هناك حاجة لاتفاقية أوروبية على غرار «شنجن» بشأن المهاجرين

أعرب الأمين العام للحزب الديمقراطي الإيطالي، "إنريكو ليتا"، عن اعتقاده بضرورة التوصل إلى اتفاق على غرار منطقة التأشيرة الموحدة (شنجن) بشأن المهاجرين، إذ أن الجلوس حول طاولة المناقشات مع جميع البلدان الأوروبية، لن يؤدي إلى أي اتفاق بهذا الصدد أبدًا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) في نسختها العربية، اليوم الأحد، عن "ليتا"، لدى افتتاحه دورات كلية السياسة في روما، القول: "يجب أن تكون إيطاليا من أوائل الدول التي تطالب بإنشاء منطقة مثل شنجن، تشتمل على طرق قانونية للهجرة الاقتصادية، وإبرام اتفاق في هذا الشأن مع الدول التي تؤيد ذلك".

وأضاف "ليتا"، أنه "بغض النظر عن عدد الدول التي ستبدي استعدادها للمشاركة في هذا الاتفاق، يجب إقامة هذه المنطقة بالتعاون معها، كما كان الحال عند نشأة منطقة شنجن، والتي كانت بمثابة أهم تعاون معزز بدأته الدول الخمس المؤسسة للاتحاد الأوروبي بدون إيطاليا، التي لم تنضم إليها في البداية، بل دخلت ضمنها بعد 10 سنوات وبعد بذل جهد كبير".