ندب عادل السعيد وحسن فريد وشيرين فهمى للمحكمة العليا للقيم

وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي عبدالله عمر شوضة على طلب المستشار محمد شوقي مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، اليوم الأحد، على تجديد ندب القاضي عادل السعيد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والقاضي حسن فريد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وندب القاضي محمد شيرين فهمي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والقاضي حسني حسن عبداللطيف أبوزيد نائب رئيس محكمة النقض والقاضي على حسانين نائب رئيس محكمة النقض للعمل بالمحكمة العليا للقيم.

كما وافق مجلس القضاء الأعلى على تجديد ندب القاضي عطية محمد زايد نائب رئيس محكمة النقض، والقاضي أحمد عبدالله حسن نائب رئيس محكمة النقض والقاضي محمود إبراهيم إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض وندب القاضي مرتضي عبداللاه أبورضوان الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية للعمل بمحكمة القيم، وقرر مجلس القضاء إرسال الموافقة إلى المستشار عمر مروان وزير العدل.

وكانت نشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الأحد، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بتجديد صفة مأموري الضبط القضائي للعاملين بمشروع المحاجر ومواد البناء بمحافظة القاهرة، الآتية أسماؤهم في الكشوف التالية، بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، وذلك عملًا بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.