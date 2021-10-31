رئيس موريتانيا يتوجه إلى بريطانيا للمشاركة في قمة المناخ

توجه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الأحد، إلى مدينة جلاسكو (المملكة المتحدة) للمشاركة في أعمال القمة المتعلقة بالمناخ " COP26".

وذكرت الرئاسة الموريتانية - في بيان اليوم - أن الرئيس الغزواني يرافقه وفد يضم وزراء البترول والمعادن والطاقة والبيئة والتنمية المستدامة.



وقال رئيس اللجنة المعنية بتغير المناخ في المملكة المتحدة، اللورد ديبن، إن بريطانيا خذلت أفقر دول العالم بالفشل في مساعدتها على معالجة أزمة المناخ .

وأوضح اللورد ديبن أن المملكة المتحدة "تسببت في تغير المناخ أكثر من أي شخص آخر"، لكنها لم تفعل ما يكفي لتأمين التمويل العالمي لأولئك الذين تضرروا الآن بشدة من آثاره.

كما انتقد القرار "غير الأخلاقي" لخفض ميزانية المساعدات الخارجية البريطانية، حسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.

وقبل عقد قمة «كوب 26» لتغير المناخ، قال اللورد ديبن، الذي كان وزيرا في حكومة المحافظين، للصحيفة، إن هذه الإخفاقات قد تؤدي إلى تقويض قيادة المملكة المتحدة في المفاوضات الحاسمة.

وقال اللورد ديبن: "نقطة الضعف الوحيدة التي نتعامل معها هي مساعدة البلدان النامية"، مضيفا: "لقد تسببت بريطانيا في تغير المناخ أكثر من أي أحد آخر.. لقد اخترعنا الثورة الصناعية، إنها جزء من تاريخنا.. لقد تسببنا في تغير المناخ وعلينا أن ندفع ثمنه".

واستطرد قائلا إن "حقيقة أننا لم نجمع بعد الأموال التي وعدنا بها لمساعدة البلدان النامية على الانتقال من مكانها إلى حيث ينبغي أن تكون يشكل انتكاسة كبرى".

وأضاف أن قرار الحكومة البريطانية بخفض المساعدات الخارجية مؤقتا من 7ر0 إلى 5ر0 بالمئة من الدخل القومي في نوفمبر 2020 من المرجح أن يلقي بظلاله على المفاوضات في القمة.