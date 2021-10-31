الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بتكلفة 7 مليون جنيه.. محافظ كفرالشيخ يفتتح مدرسة «منشأة علي»

افتتاح المدرسة
افتتاح المدرسة

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم الأحد، مدرسة "منشأة علي" تعليم أساسي، بقرية منشأة على، بمركز سيدي سالم، إحلال جزئي، بتكلفة 6 ملايين  و765 ألف جنيه، على مساحة 2435 م2، وتضم 33 فصلاً، وتضم معامل متنوعة.

جاء ذلك بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد سلامة، مدير هيئة الابنية التعليمية، والمهندس وفائى الشناوى، مدير المشروعات، وشريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، فصول المدارس، واطمأن على وسائل السلامة المهنية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية حرصًا على صحة الطلاب والطالبات والمعلمين موجها بممارسة الأنشطة المتعددة وتعميم زراعة الأشجار المثمرة بالمدارس، كما استمع محافظ كفر الشيخ لشرح المعلمين وناقش الطلاب والطالبات على ما درسوه من موضوعات، واختبر الطلاب في عدد من الموضوعات ضمن المنهج الدراسي وخاصة في اللغة الإنجليزية والتاريخ والعلوم، وتفقد المعامل بالمدرسة.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن الدولة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات التعليمية للمواطنين، وافتتاح المدارس، لتقليل الكثافة في الفصول، مؤكدًا أن هناك إهتمام كبير بالعملية التعليمية.

سيدي سالم مدرسة افتتاح مليون كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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