الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تهدف للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه

مياه أسيوط تطلق مسابقات فنية ومسرح عرائس وألعاب تعليمية بـ90 مدرسة

مياه اسيوط
مياه اسيوط

أكد اللواء مهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، أن الشركة وضعت منهجية للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه تتسق مع أهداف مصر التنموية، فى توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والحفاظ على مواردنا المائية.

وقال إن الشركة تنفذ أنشطة للتوعية بمختلف مدارس محافظة أسيوط تزامناً مع انتظام العام الدراسي هذا، بالإضافة إلى الأنشطة التوعوية والتثقيفية المنفذة مع الأنشطة الصيفية خلال فترة الأجازة الصيفية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، نحو نشر الفكر التوعوى للحفاظ على الأمن المائي والاستغلال الأمثل للموارد المائية الحالية، وترشيد الاستهلاك بما يحافظ على هذا المصدر للأجيال القادمة.

وأوضح أن فريق التوعوية والمشاركة المجتمعية بالشركة ينفذ ورش عمل ومسابقات فنية وثقافية للأطفال ومسرح عرائس وألعاب تعليمية لرفع الوعي المائي لدى طلاب المدارس بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها، وتوزيع مطبوعات ومطويات وهدايا رمزية تحمل رسائل للتوعية المائية، وتهيئة جيل على وعي بالقضايا البيئية لتحويل ترشيد الاستهلاك إلى ثقافة وسلوك عام في المجتمع.

وتابع أن الفريق التوعوى نفذ أنشطة التوعية بعدد (8) مدارس مع مرور أسبوعين علي بدء العام الدراسي الجديد بعدد (4) مركز علي نطاق المحافظة، لتستهدف ٩٠ مدرسة بنهاية العام الدراسى.

هشام درة مياه الشرب الصرف الصحي الوادي الجديد شركة مياه الشرب المشاركة المجتمعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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