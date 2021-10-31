كلاكيت ثالث مرة.. ضبط لحوم فاسدة داخل مطعم شهير بطنطا

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الأحد، من شن حملة على مدينة طنطا تمكنت خلالها من ضبط 430 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مطعم شهير للمشويات بطنطا، وتم التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة التي تولت التحقيق، لتنجح المديرية في ضبط لحوم فاسدة داخل مطعم شهير بطنطا للمرة الثالثة خلال أسبوع.

لحوم فاسدة

كان تقريرًا قد وصل من الرقابة الإدارية بالغربية، مفاده قيام أحد المطاعم الشهيرة بطنطا باستخدام كميات كبيرة من اللحوم منتهية الصلاحية وتقديمها لزبائنه، وبالتعاون مع مديرية التموين بالغربية بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، وبتقنين الإجراءات أسفرت الحملة عن ضبط 430 كيلو لحوم دون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، من حيث اللون والملمس طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للحملة.

لحوم فاسدة

واحتوت المضبوطات على حمام وكفتة وعكاوي ولحوم بقري وريش وقلوب ودواجن وسجق بلدي، وكانت هذه الكميات من اللحوم معروضة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتم التحفظ عليها وتحريرها وحرر محضر وإخطار النيابة، وبذلك تنجح مديرية التموين بالغربية بالتعاون مع الرقابة الإدارية في ضبط لحوم فاسدة داخل ثلاث مطاعم من أشهر مطاعم مدينة طنطا في أقل من أسبوع حيث تم ضبط 750 كليو داخل مطعم و600 كيلو جرام لحوم غير صالحة أخرى داخل مطعم شهير بطنطا أيضًا.