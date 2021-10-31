هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة، في مستهل تعاملات اليوم الأحد، متأثرة بالمبيعات القوية للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية والعربية على أغلبية أسهم السوق.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس30" بنسبة بلغت 88. 0 %، بما يعادل 101 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 11404 نقطة، كما انخفض المؤشر الثانوي "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 47. 0%، بما يعادل 11 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 2291 نقطة.

وانخفض المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 75. 0%، بما يعادل 24.7 نقطة خسارة، ليسجل مستوى 3247 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 141 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على حوالى 43,5 مليبون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 5.8 الف صفقة بيع و شراء خلال الربع ساعة الأولى من تعاملا اليوم.

وقال وسطاء بالسوق، إن البورصة لا زالت في انتظار الحدث الأهم والمتمثل في حسم أزمة فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البوصة، الأمر الذي يشهد حالة من الجدل منذ ما يقرب من شهر ونصف ليمتد إلى مجلسي الشيوخ والنواب التي بدأتها لجان الخطة والموازنة بهما في منقشة أثرها على البورصة لاتخاذ القرار المناسب مع الحكومة.