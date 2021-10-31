حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الأحد 31 أكتوبر 2021
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم الأحد 31 أكتوبر 2021 على النحو التالي.
الحمل
مهنياً: تترك أثراً في كل ما تفعله، ويكون توقيعك أي إنجاز مميز خطوة كبيرة تسجل في مصلحتك على الصعيد المهني.
عاطفياً: تناقش اليوم الكثير من القضايا المهمة بشأن مستقبل علاقتك بالحبيب وتتوصلان إلى نتائج مرضية.
صحياً: المشكلات المتواصلة تعكّر صفو حياتك وتبقيك في حال من التوتر والعصبية.
ومن مشاهير برج الحمل صبا مبارك.
الثور
مهنياً: يوم مناسب تكون الاجواء الطف تحت تأثير القمر من العذراء الذي يحمل لك ظروفًا مناسبة تسهل أوضاعك المالية قد تحصل على سلفة أو دين أو مساعدة مالية.
عاطفياً: تنسجم مع الحبيب وتعيشان أجواء عاطفية رائعة تترجمانها بتجديد شهر العسل.
صحياً: تخصيص الوقت اليومي للرياضة، يوفر عليك الكثير من المطبات الصحية.
ومن مشاهير برج الثور ديفيد بيكهام.
الجوزاء
مهنياً: تبدأ مرحلة جديدة مليئة بالتحديات فحاول أن تكون على قدر من هذه المسؤولية.
عاطفياً: لا تتهور اليوم في تصرّفاتك مع الشريك، بل تقرّب منه واسأله عما يحب أن تقوما به معاً.
صحياً: لا تتجاوز الخطوط الحمر في زيادة الوزن، وابدأ منذ اليوم القيام بما يلزم.
من مشاهير برج الجوزاء أنجلينا جولي.
السرطان
مهنياً: لن تكون وحيداً ولن تتعرقل محاولاتك في زيادة رصيدك الشعبي أو تحسين الانطباع عنك.
عاطفياً: تسمح لك الظروف بتخطّي الكثير من الحواجز التي أعاقت ملاقاة الحبيب أو المصالحة.
صحياً: يوم مهمّ للمشاركة في مختلف الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات بغضّ النظر عن مضمونها.
ومن مشاهير برج السرطان توم كروز.
الأسد
مهنياً: التغيير المفاجئ في عملك قد يؤثر في معنوياتك ويشير إلى الإيجابية، لكن ثمة ما يشير أيضاً الى جديد آت اليك.
عاطفياً: تستعيد ذكريات الماضي والقصص القديمة وتجدد حبك للشريك، وتغوص في بحر الحب كما لو أنك عاشق جديد.
صحياً: إنتبه لصحتك وصحّة بعض المقربين، فقد تكونون عرضة لوضع طارئ.
من مشاهير برج الأسد أنيس منصور.
العذراء
مهنياً: حيوية كبيرة للإقبال على العمل والانفتاح على الناس والقيام بالمبادرات والمساعي من دون تقاعس أو تردّد.
عاطفياً: تكون قادراً على فرض آرائك وقناعاتك على الشريك، ويقنعك بدوره بما يدور في خَلَده.
صحياً: تستعيد عافيتك ونشاطك بعد فترة من الإرهاق وتتخلّص من عوامل الضعف النفسي.
ومن مشاهير برج العذراء كاظم الساهر.
الميزان
مهنياً: استرح في هذا اليوم لأنه فارغ من كل خبر ونجاح وحظ، فلا تراهن عليه بتاتًا. خصّصه لإعادة ترتيب الأوراق ودع العام ينتهي بسلام لا تأخذ قراراً حاسمًا خلاله.
عاطفياً: تستعيد حماستك وتتمتع بسرعة بديهة وقدرة على الاستيعاب وتحليل الأمور بذكاء حاد.
صحياً: استرخ ولا تكثر من المشاريع والتحرّكات المهمّة وحاول أن ترتاح قدر المستطاع.
ومن مشاهير برج الميزان كيم كارداشيان.
العقرب
مهنياً: يوم غني بالايجابيات، تنكب فيه على تسوية ما كان يزعجك، فتلاحق الحلول الحكيمة وتجد نفسك في المكان الصحيح.
عاطفياً: مغامرة عاطفية جديدة وجدّية في انتظارك، وفي حال جاءت الأمور على ما يرام عليك أن تستعد لحصد ثمار جهودك.
صحياً: إياك وإهمال الأعراض المفاجئة فهي قد تتفاقم بحيث لا تعود قادراً على احتمالها.
ومن مشاهير برج العقرب منى زكي.
القوس
مهنياً: عليك أن تحسن أداءك في العمل فكل الأنظار موجهة إليك، وقد تواجه بعض العراقيل التي تشعرك بالارتباك.
عاطفياً: تكون متسامحاً مع الشريك ولا تتردد في تنفيذ بعض مطالبه، فهو لا يسألك الكثير، وأنت صاحب صدر كبير ولا تريد أن تكسفه في شيء.
صحياً: راهن على هذا اليوم، واحلم بإمكان تنفيذ بعض المشاريع الترفيهية أو المسلية أو تبنّي بعض الأفكار المتطوّرة صحياً.
ومن مشاهير برج القوس علا غانم.
الجدي
مهنياً: تمارس سحراً كبيراً وتتمتّع بكاريزما، فتشعّ ببريق خاص وتستعيد الثقة بالنفس التي افتقدتها منذ مدة.
عاطفياً: تبدو أنانياً بعض الشيء، ولا تريد الخير للشريك، لا تفكر في أي مشروع وانتظر الأيام المقبلة لترى ما ستؤول إليه الأوضاع.
صحياً: حبك المفرط للطعام يؤدي إلى زيادة في الوزن يتطلب التخلص منها حمية قاسية.
ومن مشاهير برج الجدي درة.
الدلو
مهنياً: تقوم بنشاط كبير هذا اليوم على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات والخبرات، وتقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملاء.
عاطفياً: بانتظارك أجواء عاطفية مرضية، ولو أنك تعيش تناقضاً بين خياراتك وحياتك العائلية وأعمالك ومسؤولياتك.
صحياً: لا تقدم على أي مشروع ترفيهي كبير وحدك، بل تشارك به مع الآخرين.
ومن مشاهير برج الدلو باريس هيلتون.
الحوت
مهنياً: قد تزعجك الأجواء هذا اليوم ويخيب ظنّك وتبدو مشاكساً بعض الشيء وتسير عكس التيّار، لكنك تحقق النتائج المتوخاة
عاطفياً: تحتار بين علاقتك العاطفية وانتمائك المهني، أو تضطر إلى حسم علاقتك بالشريك أو الاتفاق على الخطوات المستقبلية.
صحياً: التدخين من أكثر الأمور خطراً على الصحة.
ومن مشاهير برج الحوت آسر ياسين.