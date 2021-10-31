الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أستراليا تعتزم استئناف الرحلات مع نيوزيلندا بدون حجر صحى

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

أعلن وزير التجارة والسياحة الأسترالي دان تيهان اليوم الأحد أنه سيجري استئناف السفر بدون حجر صحي للقادمين إلى بلاده من نيوزيلندا اعتبارا من يوم غد الاثنين.
 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أضاف تيهان أن استئناف استقبال الوافدين من نيوزيلندا بدون اخضاعهم للحجر الصحي سيكون "دفعة كبيرة للسياحة والثقة".


وأوضح تيهان أنه يمكن استئناف الرحلات باتجاه واحد بدون حجر صحي إلى أستراليا من أي مكان في نيوزيلندا اعتبارا من يوم الاثنين "بالنسبة للولايات المستعدة للقيام بذلك".
 

ويجب على المسافرين قبل المغادرة تقديم نتيجة فحص سلبية لفيروس كورونا خلال الـ72 السابقة لزيارتهم إلى أستراليا، علاوة على ما يثبت التطعيم الكامل ضد كوفيد.19-
 

وأكد تيهان:"ستتطلع هيئة السياحة الأسترالية إلى توسيع نطاق أنشطتها التسويقية في نيوزيلندا ، مع التركيز الفوري على بناء الثقة وتوسيع المعرفة بعروض السياحة في أستراليا بشكل مفصل".
 

وأوقفت نيوزيلندا مؤقتا في تموز/يوليو الماضي ما يسمى بفقاعة السفر عبر تاسمان التي كانت سارية المفعول منذ أبريل - حيث كافحت جارتها لاحتواء تفش جديد لكوفيد.19- وخففت أستراليا إلى حد كبير قيود كورونا بعد شهور من الإغلاق.
 

وتم إغلاق الحدود الدولية لأستراليا لمدة 18 شهرًا، ومن المقرر إعادة فتحها يوم غد الاثنين للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل.
 

ولن يضطر المواطنون الأستراليون العائدون والمقيمون الدائمون الذين تلقوا جرعتين من لقاح معتمد ونتيجة فحص سلبية لمسحة كورونا خلال 72 ساعة من المغادرة إلى الحجر الصحي عند عودتهم إلى نيو ساوث ويلز وفيكتوريا.
 

وسجلت نيوزيلندا، التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، حوالي 6 آلاف إصابة بفيروس كورونا و 28 حالة وفاة.
 

وسجلت أستراليا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 25 مليون نسمة ، ما يقرب من 1700 حالة وفاة وأكثر من 165 ألف حالة إصابة منذ بداية الجائحة.

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وائل لطفي

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