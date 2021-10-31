الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انطلاق انتخابات مجلس النواب بالبرلمان الوطنى فى اليابان

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

فتحت مراكز الاقتراع اليابانية أبوابها أمام الناخبين اليوم الأحد للتصويت في انتخابات مجلس النواب بالبرلمان الوطني.
 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، تشير استطلاعات الرأى الأخيرة إلى أنه من المرجح أن يحتفظ الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وشريكه في الائتلاف "كوميتو" بالأغلبية في المجلس الحاسم.
 

لذلك من غير المتوقع أن تغير انتخابات اليوم من ميزان القوى في اليابان.
 

لكن استطلاعات الرأي أظهرت أن الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يتزعمه رئيس الحكومة الجديد فوميو كيشيدا سيتكبد خسائر فادحة في هذه الانتخابات.
 

وإذا فشل الحزب الليبرالي الديمقراطي في تحقيق الأغلبية المطلقة البالغة 233 صوتا، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف كيشيدا داخل الحزب.
 

ومع ذلك لا يرى العديد من اليابانيين بديلا في المعارضة عن الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي يحكم البلاد منذ عقود.
 

وعلى الرغم من حقيقة أن المعارضة اتفقت جزئياً على مرشحين مشتركين، لكن  من المحتمل أن يكون تأثير هذه الاستراتيجية محدودا.
 

ويستفيد الحزب الليبرالي الديمقراطي المحافظ في نهاية المطاف من خيبة الأمل المتفشية بشأن السياسة لأن لديه قاعدة عريضة من الناخبين المؤيدين.
 

ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع  أبوابها في الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش).

اليابان طلاق مجلس النواب انتخابات نواب مجلس انتخابات مجلس النواب النواب انتخاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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