سلاح البحرية الإندونيسية يحصل على سفن إنزال جديدة قادرة على حمل الدبابات

ذكر موقع Navy Recognition المتخصص بالشؤون العسكرية أن سلاح البحرية الإندونيسي تسلم سفينتي إنزال جديدتين قادرتين على حمل الدبابات.

وجاء في تدوينة على الموقع "شهد حوض بناء السفن الإندونيسي PT Bandar Abadi مؤخرا احتفالية خصصت لتسليم سلاح البحرية في البلاد سفينتي إنزال عسكري جديدتين من فئة Teluk Bintuni".

وأشار الموقع إلى أن السفينتين المذكورتين قد صنعتا في حوض PT Bandar Abadi الإندونيسي لبناء السفن، وأنزلتا إلى المياه في 27 فبراير العام الجاري.

ويبلغ طول كل سفينة من سفن Teluk Bintuni الحديثة 117 مترا، وعرضها 16 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 2300 طن، كما يمكن لهذه السفن الإبحار بسرعة 16 عقدة بحرية، وقطع 6240 ميل بحري في كل مهمة، والعمل لمدة 20 يوما بعد التزود بالوقود والمؤن.

ويمكن لكل سفينة حمل 10 دبابات Leopard-2A4 أو ناقلات جنود 3F، و4 قوارب إنزال صغيرة، بالإضافة إلى قوارب الإنزال السريعة من نوع RIB، كما يمكنها استيعاب مروحيتين تزن كل منهما 10 أطنان، أما منظومات تسليحها فتضم مدافع من عيار 40 ملم، ورشاشات من عيار 12.7 ملم.

و علي صعيد آخر ، قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، إن بلاده ترحب بالسياح الأجانب في الأماكن السياحية التي شهدت تقدمًا في التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأضاف الرئيس الإندونيسي وفق ما أوردته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن بلاده ستفتح المناطق الأخرى من البلاد بعد وصول حملة التطعيم إلى 70% من السكان، مشيرًا إلى أن بلاده أعادت فتح منتجع جزيرة بالي للسياحة بعدما تجاوزت نسبة التطعيم فيها الـ80%.

وفي السياق نفسه، أعلنت الحكومة الماليزية إعادة فتح منتج جزيرة "لانكوي" السياحي أمام السائحين الأجانب المطعمين بالكامل ضد كورونا، من الدول التي وافقت الحكومة على استقبال سائحين منها، اعتبارًا من الخامس عشر من نوفمبر المقبل.

وفي تايلاند، سيتمكن السياح الأجانب المطعمين بالكامل ضد كورونا، من أكثر من 40 دولة، من دخول البلاد دون حجر صحي، بداية من الأسبوع المقبل.

جدير بالذكر: أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.