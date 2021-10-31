روسيا والصين تدعوان لعقد اجتماع للدول دائمة العضوية بمجلس الأمن

أكدت روسيا والصين، على ضرورة عقد قمة "في أقرب وقت"، تجتمع فيها الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بهدف بحث سبل مواجهة التحديات العالمية.

وأشار كل من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونظيره الصيني وانغ يي، خلال لقاء عقده الطرفان على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين، إلى أهمية عقد قمة للدول دائمة العضوية بمجلس الأمن.

وقالت الخارجية الروسية في بيان "تم التأكيد على أهمية عقد قمة في أقرب وقت للدول الأعضاء دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل إيجاد استجابة فعالة للتحديات العالمية والتهديدات المعاصرة".

وأضاف البيان أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول الجوانب الرئيسية لأعمال مجموعة قمة العشرين، وركزا على آفاق تطوير التعاون المشترك بين البلدين.

كما أشار الوزيران إلى النتائج العملية والمهمة التي أسفرت عنها اجتماعات "الترويكا" الموسعة و"صيغة موسكو" حول أفغانستان، في إطار المضي قدما نحو المصالحة الوطنية بين الأفغان، فضلا عن تنسيق الجهود الدولية لإعادة إعمار أفغانستان.

وفضلا عن الوضع في أفغانستان، بحث الوزيران تطورات الأوضاع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في ضوء إنشاء التكتلات الأخيرة.

و علي صعيد آخر ، سجلت روسيا 40 ألفا و251 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 8 ملايين و472 ألفا و797 إصابة.

وذكر بيان مقر العمليات، أنه تم تسجيل 1160 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الوفيات 237 ألفا و380 شخصا، وغادر 28 ألفا و909 أشخاص المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي المعافين من الفيروس إلى 731 ألفا و424 شخصا.

يذكر أنه اعتبارًا من 8 نوفمبر المقبل سيتم إدخال نظام الـ"كيو آر كود" وسيصبح ارتداء الكمامات إجباريًا خلال الفعاليات التي يتجاوز عدد الحاضرين فيها 500 شخص.