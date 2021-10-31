ننشر أهم فعاليات صندوق التنمية الثقافية فى مراكزه الإبداعية اليوم

تستقبل مراكز الإبداع التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، اليوم الأحد، عددا من الأنشطة الثقافية والفنية، في القاهرة والإسكندرية.

تنطلق في الثانية عشرة ظهر اليوم، فعاليات الدورة الثانية لمسرح الميكرتياترو في مصر، والذي ينظمه مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، بالتعاون مع معهد ثربانتيس بالقاهرة والإسكندرية، وأكاديمية الفنون المسرحية بالإسكندرية والمعهد العالي للفنون المسرحية، ويستمر لمدة يومين.

ويستقبل المركز اليوم أربعة عروض مسرحية وهي: "المندرة"، من تأليف عمر توفيق، وإخراج محمد الزيني. "كويكب خارج المألوف" من تأليف وإخراج ملك مصطفى. "جعلونى تريند" من تأليف راندا إبراهيم وإخراج أيمن شعبان ."السؤال الأخير" من إخراج دكتور جمال ياقوت.

وفي الثانية عشرة من ظهر غد الإثنين، تعقد ضمن فعاليات الدورة الثانية لمسرح الميكرتياترو في مصر، مائدة مستديرة حول مدى الاستفادة من الميكروتياترو فى أهداف المؤسسات والهيئات من الميكروتياترو،

يديرها دكتور أبو الحسن سلام، باستضافة فنانين من الوطن العربي، والفنانة الإسبانية، "فرونيكا لاريوس" مديرة ميكروتياترو في مدريد.

في سياق متصل، تعقد في قاعة توفيق الحكيم، التابعة لمركز الحرية للإبداع، في السادسة والنصف، من مساء نفس اليوم، أمسية ثقافية، لمناقشة وتوقيع رواية "جامي فو"، والصادرة عن دار المثقف للنشر والتوزيع، من تأليف الكاتبة مصر العربي. ويناقش الرواية كلا من: دكتورة عبير يحيي، والناقد كريم عرفان، ويدير اللقاء الكاتب رشاد بلال.

ومما جاء في رواية "جامي فو"، للكاتبة مصر العربي، نقرأ: هل جربت القفز من القطار أثناء سيره؟ أنا فعلت. هل تتخيل آلام الصدمة والارتطام لو نجوت من الموت ؟ كل ذلك أرحم من ترقبك لمصير مجهول، لأنك لم تختر وجهتك من البداية. هل حاولت تضميد جرحك واللحاق بالقطار وركوبه بعدما تحرك وحلمك وراءه؟ أنا سأفعل.

ــ الفنان النمساوي مارتن بلوديررير في ضيافة قصر الأمير طاز

في سياق متصل، يحتضن قصر الأمير طاز، بمقره الكائن بشارع السيوفية في الدرب الأحمر، في السابعة مساء اليوم أيضا، لقاء وأمسية ثقافية فنية مع الكاتبان الكبيران ستيفان تسفايج وآرثور شنيتسلر.

ويشارك في الأمسية الفنان النمساوي مارتن بلوديررير والذي سيقوم بالاشتراك مع الكاتب المصري الدكتور طارق عبد الباري باصطحابنا في نزهة لفيينا مع مطلع القرن العشرين. وسوف يقومان بتقديم مختارات من نصوص رائعة لإثنين من أبرع العقول التي أنجبتها النمسا، وهما: شتيفان تسفايج وآرثور شنيتسلر.

ومن المقرر أن يصاحب القراءة عزف موسيقي لعازف التشيللو المصري فهمي طارق، الذي سيقوم بتقديم قطع موسيقية مختارة لمؤلفي الموسيقي النمساويين جوستاف مالر وأنطون بروكنر وألبان بيرج.

ــ فرقة النيل للآلات الشعبية في بيت السحيمي

كما يحتضن بيت السحيمي في شارع المعز، في السابعة مساءا، حفل جديد من حفلات، فرقة النيل للآلات الشعبية، من إخراج الفنان عبد الرحمن الشافعي.

وتأسست فرقة النيل للآلات الشعبية في العام 1955 ويبلغ عدد أفرادها خمسة وخمسين عضوا. وتتميز الفرقة بطابعها الشعبي الفلكلوري، حيث تتنوع الفقرات التي تقدمها في حفلاتها ما بين الصعيدي والبدوي والساحلي، لتعبر عن تنوع وثراء الفلكلور المصري من الإسكندرية وحتي أسوان.

ــ بعد تأجيله بسبب جائحة كورونا.. غدا إنطلاق فعاليات الدورة الـ 26 لسمبوزيوم أسوان الدولي

كما تنطلق صباح غد الأثنين، فعاليات الدورة الـ26 من سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، والذي تنظمه وزارة الثقافة المصرية، ممثلة في قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع محافظة أسوان، بعد أن تسببت جائحة كورونا في تأجيل انعقاد الدور السادسة والعشرون من سمبوزيوم أسوان للنحت، والذي كان من المفترض أن تعقد خلال يناير الماضي .

وتشهد دورة هذا العام، مشاركة 12 مثال من المصريين والأجانب؛ حيث يشارك هذا العام من الفنانين الأجانب : ألكسندر أرمين من روسيا، كاتي بوردين دوتو من البرازيل، كريستوفر ماهون من إيرلندا، سيلفان بات من بليجكا.

ومن مصر يشارك الفنانون: مروة مجدي، ميسون مصطفى، محمد الصياد، عبد الرحمن البرجي، كما يشارك بورش الشباب الفنانين: أحمد طه، أحمد محمد حافظ، باهر أبو بكر، عماد عزت، إنجي عمارة، زينة أبو العلا، مروة يسري، مريم عصام.

ويتولي إدارة السيمبوزيوم هذا العام الفنان "ناثان دوس" قوميسرا عاما، و تختتم فعالياته في العاشر من ديسمبر 2021.

ويعد سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، أحد العلامات الفنية البارزة التى تشهدها الساحة الثقافية كل عام، وهو الأول والأقدم في المنطقة العربية للنحت على الأحجار، وأسسه الفنان المصري آدم حنين عام 1996 مستخدما جرانيت أسوان الشهير.

