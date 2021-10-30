الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أبراج ولاعيبة.. «موسيماني وكارتيرون» الأوفر حظًا قبل مباراة القمة

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

حالة من الشغف يعيشها عشاق قطبي الكرة المصرية، حيث من المفترض أن يلتقي الأهلى والزمالك في الخامس نوفمبر في إطار مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري لعام 201 – 2022.

ويسعي الزمالك إلى الحفاظ على لقب الدوري مبكرًا وحصد الثلاث نقاط، فيما يأمل المارد الأحمر في الانتصار على غريمه التقليدي من اجل إظهار العين الحمراء لباقي فرق الدوري.

وبعيدًا عن الفنيات، حيث أن مباراة القطبين لا تحمل التوقعات، يمكن لتوقعات الأبراج أن تتنبأ بحظوظ مدربي الفريقين بيتسو موسيماني، ومدرب الزمالك باتريس كارتيرون.

في التقرير التالي نرصد حظوظ مدربي الفريقين خلال الفترة القادمة وفقًا لما ذكرته خبيرة الفلك العراقية جاكلين عقيقي.

 

باتريس كارتيرون وموسيماني.. فخر برج الأسد 

ينتمي مدرب نادي الزمالك باتريس كارتيرون لمواليد برج الأسد، ولد في 30 من يوليو عام 1970، فوفقًا لخبيرة الأبراج فمواليد برج الأسد بالثقة الزائدة، بالإضافة إلى الطموح الزائد، وعدم النظر تحت الأقدام، والسعي في تحقيق الأهداف والنجاح.

كما ينتمي المدرب الجنوب أفريقي لهذا البرج الناري، فهو من مواليد 26 يوليو عام 1964، الأمر الذي يجعله ندًا قويًا للمدرب كاريترون.

كما ينتمي برج الأسد إلى فئة الأبراج النارية، والذين يتميزون بالاندفاع والحماس والعفوية والشغف الكبير وحبهم للحياة، كما أنهم سريعو الانفعال ويصعب السيطرة عليهم ويعطون الإلهام والحماس للناس من حولهم ولديهم الكثير من الطاقة الإيجابية.

ووفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي، فمولود برج الأسد يعيش حالة من الاستقرار على الصعيد المهني، الأمر الذي يجعله في المقدمة دائمًا.

ويواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك يوم 5 نوفمبر المقبل على استاد القاهرة في إطار الجولة الثالثة من مبارايات الدوري الممتاز فى الساعة الثامنة مساء، حيث يترقب الجميع مباراة الأهلي والزمالك يوم 5 نوفمبر في ظل المواجهة الفنية الخاصة بين بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء، لرغبة كل منهما في تحقيق الفوز خاصة باتريس كارتيرون الذي كان قد خسر نهائي القرن لدوري أبطال أفريقيا أمام موسيماني.

الدورى المصرى النادي الأهلي مدرب الزمالك نادي الزمالك جاكلين عقيقي

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