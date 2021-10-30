محافظ القاهرة يشهد الجلسة الثالثة لجلسة «الشباب والتغير المناخي» (صور)

شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين الجلسة الثالثة (الشباب والتغير المناخي) التى عقدت ضمن الفعاليات الخاصة بيوم المدن العالمى الذى تسضيفه مدينة الأقصر تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال يومى ٣٠ و٣١ أكتوبر تحت عنوان (تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية)

وشارك فى الجلسة دياه سامينارسيه، كبير مستشاري مدير عام منظمة الصحة العالمية ومؤسسة (جرينش) والشباب المشاركين في المبادرات البيئية.

محافظ القاهرة والحضور خلال الجلسة

يركز المؤتمر على الدور المحورى للمدن حول العالم لمواجهة التحديات المناخية المتوقعة وضرورة قيام متخذي القرار بتلك المدن بتطبيق ما يلزم من السياسات والخطط المسبقة لمواجهة تلك التحديات المناخية خاصة في الأماكن الغير مخططة والغير الآمنة التي تعتبر الأكثر احتياجا للتدخل السريع والأكثر عرضة للخطر.

محافظ القاهرة والحضور خلال الجلسة

محافظ القاهرة والحضور خلال الجلسة