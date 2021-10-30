تفاصيل حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص أعلى دائري شبرا الخيمة

لقى شخص مصرعه، وأصيب إثنين أخرين إثر حاد تصادم سيارة نقل ثقيل بمقطورة بسيارة ميكروباص كانت متوقفة لتحميل أحد الركاب بمنطقة كوبرى مسطرد اتجاه الجيزة، دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى قليوب التخصصى وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة يفيد وروج بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصابين أعلى الطريق الدائرى بمنطقة كوبرى مسطرد اتجاه الجيزة دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل ثقيل بالمقطورة محملة بكمر حديد أعلى الطريق الدائرى بموقع الحادث، قيادة " فريد ش م"، مقيم منيا القمح بالشرقية، فوجئ بسيارة ميكروباص رقم "ر ط د 7649"، قيادة محمد ح ع"، مقيم فيصل بالجيزة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، متوقفة على جانب الطريق لتحميل أحد الركاب، فلم يتمكن من مفاداتها واصطدم بها من الخلف.

وأسفر الحادث عن مصرع أحد الأشخاص من الركاب بالسيارة الميكروباص "وليد إع"، 40 سنة، مقيم المعصرة حلوان، إثر إصابته بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة، وإصابة "محمد ا إ"، 52 سنة سائق، مقيم المرج الجديدة القاهرة، باشتباه كسر بالأضلاع، وجرى نقل المصابين لمستشفى قليوب التخصصى وتصرح للسائق بالخروج عقب تقديم العلاج له، ونقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتى صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.