ضبط 7000 بطاقة تموينية لمواطنين في مخابز بلدية بالجيزة

أكدت هالة غريب وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إن الحملات الرقابية على المخابز البلدية للتأكد من عدم التلاعب في الدعم أو عدم إنتاج رغيف الخبز بالمواصفات القياسية المحددة والتشغيل في المواعيد الرسمية حتى انتهاء إنتاج حصص الدقيق كاملة وعدم غلق المخابز دون إذن أو تصريح أو عذر قهري حتى لا يقع تحت المخالفات التموينية.

ضبط 7000 بطاقة تموينية

وأوضحت وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة في تصريح لـ«الدستور» أنه خلال شهر تمكنت الحملات الرقابية من ضبط 7000 بطاقة تموينية ذكية في مخابز بلدية تم تجميعها من المواطنين، وتحرير محاضر لاصحاب المخابز وإنذار المواطنين الذين تم ترك البطاقة التموينية للمخابز البلدية بوقفها في حالة التكرار فضلا عن أنه يتم اتخاذ إجراءات ضد المخابز التي جمعت هذه هي البطاقات بوقف المخبز البلدي عن الإنتاج.