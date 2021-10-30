السبت 30 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين»: الأرصدة الاحتياطية للزيت التمويني تكفي 5 أشهر

زيوت
زيوت

أعلن الدكتور أحمد عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، أن الأرصدة الاحتياطية لسلعة الزيت التمويني تكفى احتياجات المواطنين حتى 5 أشهر مقبلة، واصفًا إياه بأن الاحتياطي الاستراتيجي للزيوت آمن ومستقر خلال الشهور المقبلة.  

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون في تصريح لـ«الدستور»، أنه يتم استخلاص الزيوت في مصانع شركات الزيوت بنسبة 40% محليًا و60% مستوردًا من الخارج من إجراء هيئة السلع التموينية للمناقصات حسب الاحتياجات المحلية، مشيرًا إلى أن حجم الاستيراد للزيت الخام من الخارج يصل لـ95% والزيت التمويني متوفر بالشركات التي لديها أرصدة احتياطية تكفي عدة شهور بجانب التعاقدات المستمرة من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية. 

وأشار إلى أن هناك خطة لتطوير شركات الزيوت، تم الانتهاء من وضعها وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها والبدء في تنفيذها.

وقال إن الهدف من تلك الخطة التطوير حتى تتمكن من المنافسة والاستمرارية وتطوير العملية الإنتاجية بما ينعكس إيجابيًا على العاملين وعملية الإنتاج والحصول على حصة أكبر من سوق الزيوت محليًا وتلبية الاستهلاك المحلي.

وزارة التموين الاحتياطي الاستراتيجي هيئة السلع التموينية تعاقدات الاحتياجات الاسكندرية للزيوت والصابون

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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