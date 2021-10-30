السبت 30 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قافلة طبية مجانية لقرية الجديدة بالوادى الجديد

قافلة طبية
قافلة طبية

شهدت قرية الجديدة بمركز الداخلة بالوادي الجديد فعاليات قافلة طبية مجانية لسكان القرية والقرى المجاورة لها.

وقال النائب محمد عبدالغني، عضو مجلس الشيوخ عن الوادي الجديد، أمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان إعلامي، السبت، إن القافلة قدمت خدماتها بقرية الجديدة وضمت 5 تخصصات طبية وجرى توقيع الكشف على 252 مواطنًا بالمجان، وإجراء تحاليل الضغط والسكر لأهالي المنطقة والقرى المجاورة لها.

وأضاف عبدالغني أن تنظيم القافلة يأتي في إطار التوجهات العامة للدولة، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومن منطلق حرص الحزب بالمحافظة على صحة المواطن للوصول بالخدمة الطبية للمناطق النائية والمحرومة، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وتنفيذًا لتوجيهات أشرف رشاد، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وبإشراف جمال آدم، أمين الحزب بمحافظة الوادي الجديد، كما شهدت قرية "بدخلو" بالداخلة فعاليات قافلة طبية مجانية لأهالي القرية والقرى المجاورة لها.

وقال أمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان اليوم، إن القافلة التى نظمها الحزب قدمت خدماتها بقرية الراشدة، وضمت 5 تخصصات طبية "باطنية– أطفال– جلدية– أسنان– أنف وأذن وحنجرة"، وجرى توقيع الكشف على 103 مواطنين بالمجان، وإجراء تحاليل الضغط والسكر لأهالي المنطقة والقرى المجاورة لها.

وأضاف عبدالغني، أن تنظيم القافلة يأتي في إطار التوجهات العامة للدولة، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومن منطلق حرص الحزب بالمحافظة على صحة المواطن، للوصول بالخدمة الطبية للمناطق النائية والمحرومة، لافتًا إلى أن القافلة تأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي للحزب.

received_5043170875710569
received_5043170875710569
received_486985075701513
received_486985075701513
received_866527434064993
received_866527434064993
received_913938762861224
received_913938762861224
received_895291734461532
received_895291734461532
received_610897833493512
received_610897833493512
received_1087568112013642
received_1087568112013642
شهدت قرية الجديدة الوادي الجديد فعاليات قافلة طبية مجانية حزب مستقبل تخصصات طبية حياة كريمه المبادرة الرئاسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

الداخلية تفحص واقعة تعرض نجلة الفنانة نشوى مصطفى للتحرش بالهرم

فحص فيديو مشاجرة دامية بين طلبة بـ«حقوق الإسكندرية» (صور)

موعد اجازة نصف العام 2022.. وكيفية تقييم الطلاب

مؤشرات أولية.. وليد عرفات يتقدم على فرج عامر في انتخابات سموحة

تطورات جديدة فى أزمة شيكابالا واتحاد الكرة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف زكى بعد فقدانه الذاكرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

أيام برائحة «الياسمين»

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. صور متجددة

ماجد حبته

الكونجرس.. والكلاب!

د. منى حلمى

انتقام من وراء الكواليس

علي سعدة

الهالوين.. بين الحلال والحرام

مؤمن المحمدي

حسبة بسيطة

صفاء النجار

من رثاء الذات

عفاف السيد

التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء

صور

«جاليرى فى الشارع».. «برج البرلس» تحول لـ«معرض مفتوح» بمشاركة ٣٥ فنانًا مصريًا وأجنبيًا

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

أرشيف «Cyberserve».. ماذا يفعل قراصنة إيران بـ«ملفات إسرائيل»؟ (صور)

مستوطنون يعتدون على فلسطينيين فى حراسة قوات الاحتلال

استهداف إسرائيلي جديد لمواقع تواجد الجيش السوري غرب دمشق