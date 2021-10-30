قافلة طبية مجانية لقرية الجديدة بالوادى الجديد

شهدت قرية الجديدة بمركز الداخلة بالوادي الجديد فعاليات قافلة طبية مجانية لسكان القرية والقرى المجاورة لها.

وقال النائب محمد عبدالغني، عضو مجلس الشيوخ عن الوادي الجديد، أمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان إعلامي، السبت، إن القافلة قدمت خدماتها بقرية الجديدة وضمت 5 تخصصات طبية وجرى توقيع الكشف على 252 مواطنًا بالمجان، وإجراء تحاليل الضغط والسكر لأهالي المنطقة والقرى المجاورة لها.

وأضاف عبدالغني أن تنظيم القافلة يأتي في إطار التوجهات العامة للدولة، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومن منطلق حرص الحزب بالمحافظة على صحة المواطن للوصول بالخدمة الطبية للمناطق النائية والمحرومة، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وتنفيذًا لتوجيهات أشرف رشاد، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وبإشراف جمال آدم، أمين الحزب بمحافظة الوادي الجديد، كما شهدت قرية "بدخلو" بالداخلة فعاليات قافلة طبية مجانية لأهالي القرية والقرى المجاورة لها.

وقال أمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان اليوم، إن القافلة التى نظمها الحزب قدمت خدماتها بقرية الراشدة، وضمت 5 تخصصات طبية "باطنية– أطفال– جلدية– أسنان– أنف وأذن وحنجرة"، وجرى توقيع الكشف على 103 مواطنين بالمجان، وإجراء تحاليل الضغط والسكر لأهالي المنطقة والقرى المجاورة لها.

وأضاف عبدالغني، أن تنظيم القافلة يأتي في إطار التوجهات العامة للدولة، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومن منطلق حرص الحزب بالمحافظة على صحة المواطن، للوصول بالخدمة الطبية للمناطق النائية والمحرومة، لافتًا إلى أن القافلة تأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي للحزب.