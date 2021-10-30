السبت 30 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين: التعدي على صلاحيات منظمة الصحة العالمية «غير مقبول»

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إنه "من غير المقبول التعدي على صلاحيات منظمة الصحة العالمية.. وبالنظر إلى الوضع الحالي، فإن دور المنظمة يزداد أهمية وأنشطتها تستحق الدعم العالمي".

وأكد بوتين- في كلمته عبر الفيديو أمام قمة مجموعة العشرين، المنعقدة في روما اليوم السبت، وفق ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن الخطوات التي من شأنها أن تتعدى على صلاحيات منظمة الصحة العالمية، العاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، "غير مقبولة".

ومن ناحية أخري، أشار بوتين إلى أن روسيا ستشهد فائضًا في الميزانية خلال العام الجاري، موضحًا أن عجز الميزانية الروسية ارتفع إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2020 وسط إجراءات واسعة النطاق لدعم الشعب والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ونظام الرعاية الصحية. ولفت إلى أن تلك الإجراءات سمحت بضمان انتعاش سوق العمل، مضيفًا: "قمنا بتطبيع سياستنا للاقتصاد الكلي حتى نشهد فائضًا في الميزانية هذا العام".

فلاديمير بوتين الرئيس الروسي الصحة العالمية مجموعة العشرين روما

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عدو الفساد

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