حملات موسعة لإزالة 23 تعديا على أراضي الدولة بأسيوط

نفذت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة أسيوط، السبت، حملات موسعة لإزالة 23 حالة تعدي بمساحة إجمالية قدرها 1338 متر مربع، بزمام هندسة رى القوصية ومنفلوط، تضمنت مبانى وأسوأر وردم لمجرى النيل، ضمن الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.

من جانبه، قال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من التلوث ومن كافة أنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الاحتياجات، وما يتطلبه ذلك من إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة للوصول إلى نيل بلا حشائش أو ملوثات.

وأوضح رئيس القطاع لـ«الدستور» أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على كافة أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة، حيث تختلف أشكال وحجم التعديات التي ترتكب على مجرى وجوانب نهر النيل ويعتبر أخطرها الردم في مجري نهر النيل.