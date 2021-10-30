إزالة 426 حالة تعدِ على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ18 من إزالة التعديات بكفر الشيخ

تمكنت الحملة المكبرة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ بالتنسيق مع قوات الأمن ، من إزالة 77 حالة تعدِ على أملاك الدولة خلال الحملة المكبرة التي نفذتها ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير المساعد.

وترأس الحملة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بالاشتراك مع مديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.



وأعلن محافظ كفر الشيخ عن تنفيذ 77 حالة تعدى على أملاك الدولة بقرى مركز كفر الشيخ، على مساحة 14960 متراً وإجمالي ماتم تنفيذه منذ بداية المرحلة الثانية من الموجه 18 ، الجارية تنفيذها 426 حالة تعدي على أملاك الدولة منهم تنفيذ إزالة 249 حالة تعدي على 40097 متر، وتنفيذ 177 حالة تعدي على مساحة 51 فدان، و8 قراريط و18 أسهم.