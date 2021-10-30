السبت 30 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير البترول يتابع تطوير مصافى التكرير بالسويس لزيادة الطاقات الإنتاجية

وزير البترول
وزير البترول

أجرى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس ونواب مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة وقيادات قطاع البترول جولة تفقدية بالمشروعات البترولية بالمحافظة لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة الجغرافية البترولية بالسويس وتطوير مصافي تكرير البترول بالمحافظة ممثلة في مصفاتي النصر والسويس .

استعراض أعمال التطوير بالمنطقة الجغرافية

ورأس وزير البترول اجتماع اللجنة الجغرافية البترولية لمحافظتي السويس والإسماعيلية والتي تم خلالها استعراض أعمال التطوير بالمنطقة الجغرافية والمشروعات الإنتاجية الجديدة الجاري تنفيذها وفقا لاستراتيجية الوزارة لزيادة الطاقات الإنتاجية بمصافي تكرير البترول بالسويس ممثلة في مصفاتي النصر والسويس لتصنيع البترول.

وأكد المهندس طارق الملا  أن مشروعات تطوير مصافي التكرير البترولية بالسويس تهدف إلى الحفاظ على هذه الصروح  العريقة التي تجاوز عمرها التشغيلي أكثر من مائة عام وتمكينها من تحسين الأداء ومواكبة التطورات الجديدة في التشغيل والإنتاج والسلامة وحماية البيئة ، مشيراً إلى أن محافظة السويس تمثل قلعة من  القلاع الإنتاجية لصناعة البترول المصرية مما يؤكد أهمية تطويرها لتستمر  كجزء هام من منظومة تأمين الإمدادات البترولية للسوق المحلي.

وأكد الملا أن قطاع البترول ملتزم بتنفيذ واجبات المشاركة المجتمعية في تلبية الاحتياجات التنموية لمحافظة السويس من خلال اللجنة الجغرافية لشركات البترول بالمحافظة طبقاً لنموذج جديد ينتهجه قطاع البترول للمشاركة في التنمية المجتمعية تم البدء في تطبيقه بمحافظة بورسعيد وجار العمل على غراره بالسويس، حيث يتم التنسيق من خلال اللجنة للعمل على الوفاء بالأولويات الرئيسية المطلوبة لتلبية احتياجات المحافظة وأبنائها، مؤكداً أنه تم الاتفاق مع محافظ السويس على المساهمة في المشروع الحيوي الذي ستقوم به المحافظة لتطوير وتوسيع طريق صلاح نسيم بالسويس لإزالة الاختناقات والذي يعود بالفائدة على أبناء المحافظة وشركات البترول العاملة. 

ومن جانبه قال محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر إن السويس محافظة بترولية قائمة بالأساس على صناعات البترول، مشيداً بحجم التطوير الذي شهدته شركات البترول بالمحافظة خلال الفترة الاخيرة، مثمنا استجابة المهندس طارق الملا لتعزيز دور شركات البترول من خلال المنطقة الجغرافية في المشاركة المجتمعية في أعمال تطوير تخدم أهالى المحافظة ومنها مشروع توسيع طريق صلاح نسيم. 

الملا تطوير مصافي التكرير السويس الطاقة الإنتاجية

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