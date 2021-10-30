بسبب البلطجة.. النيابة تأمر بضبط وإحضار شاب طعن جاره في حلوان

قررت نيابة حلوان الجزئية، اليوم السبت، ضبط وإحضار شاب لاتهامه بطعن جاره في مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض كان في حوزته.

كانت شهدت منطقة حلوان واقعة مؤسفة بعدما أقدم شاب على طعن آخر، بسبب مشادة كلامية حدثت بينهما، وبإخطار الأجهزة الأمنية انتقلت لمكان الواقعة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى النصر، باستقبال المواطن "م فرج"، مصابا بطعنة نافذة، وحالته تحتاج لتدخل جراحي وتم تحويله لمستشفي القصر العيني.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتهم ويدعى "ح ع"، والضحية بسبب قيام الأخير بالتشاجر في الشارع والقيام بأعمال بلطجة وتدخل المتهم لمحاولة منعه وتطور الأمر بينهما فقام بطعنه بسلاح أبيض.

وتكثف مباحث قسم شرطة حلوان من جهودها لضبط المتهم. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص

ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.