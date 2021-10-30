السبت 30 أكتوبر 2021
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«التقى به مدبولي في الإمارات».. أبرز المعلومات عن محمد بن راشد حاكم دبي

محمد بن راشد
محمد بن راشد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لدبي، الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، الجناح المصري المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي" بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي تستمر فعالياته حتى نهاية مارس 2022، حيث رافقه أعضاء الوفد المصري الرسمي، وعدد من الوزراء والمسئولين بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات.

ولد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عام 1949، وهو الابن الثالث للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.

عاش "بن راشد" طفولته في منزل عائلة آل مكتوم، الحاكمة لإمارة دبي، والكائن في منطقة الشندغة.

اعتاد "بن راشد" أن يرتاد مجالس جدّه الشيخ سعيد آل مكتوم، ما دفعه لاكتساب الخبرات والمهارات التي دعمت مسيرته. 

عُرف عن "بن راشد" بأنه يتقن فنون الصيد والمهارات الأساسية للفروسية.

في عام 1955، التحق "بن راشد" بالتعليم الرسمي في مدرسة الأحمدية قي منطقة ديرة، وكان في الرابعة من عمره، ومن ثم انتقل إلى مدرسة الشعب في عمر العاشرة، وأكمل تعليمه الثانوي في مدرسة دبي الثانوية ليتخرج منها عام 1964 – 1965.

سافر الشيخ محمد بن راشد إلى لندن كي يلتحق بمدرسة لغات في كامبردج، حيث إن هذه المدرسة تستقطب طلاب كثيرين حول العالم، إلا أن هذه المدرسة ساهمت في تكوين بن زايد؛ حيث اكتسب ثقافات متنوعة. 

التحق الشيخ محمد بن راشد بكلية مونز العسكرية البريطانية في ألدرشوت، التي تعد الآن جزءًا من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، وقد تم منحه رتبة ملازم تحت الاختبار، ومن ثم مُنح سيف الشرف لنيله أعلى الدرجات في تخصصه.

عاد محمد بن راشد إلى الإمارات عام 1968 وعُيّن رئيسًا لشرطة دبي والأمن العام، وهو أول منصب عام يتقلده.

عُيّن "بن راشد" وزيرًا للدفاع ليصبح وزير الدفاع الأصغر في العالم، واستطاع خلال فترة قصيرة لا تزيد عن السنة إدارة مسؤوليات كبيرة.

أعلن والده الشيخ راشد تشكيل لجنة برئاسة الشيخ محمد بن راشد لإدارة مطار دبي، وساهم في وضع إمارة دبي كمركز للطيران الدولي والجذب السياحي.

واستطاعت هذه المناصب أن تؤهل بن راشد ليتولى نائب رئيس الإمارات بجدارة شديدة.

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